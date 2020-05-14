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Кременчук, Культура

Троє водограїв запрацювали у Кременчуці

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 589

 

Фонтани радуватимуть кременчужан

У Кременчуці, вчора 13 травня, запрацювали фонтани у сквері «Імені Олега Бабаєва», сквері «Київському» та фонтани на бульварі Пушкіна. 


Керівник департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик зазначає, що КП «Благоустрій Кременчука» щоденно проводить дезінфекцію зон відпочинку кременчужан, закріплених за підприємством.


Спеціальним безпечним для громадян дезрозчином обробляються лавки та інші об’єкти, встановлені у парках та скверах. Крім того, на території зон відпочинку розвішують оголошення щодо необхідності дотримання карантинних вимог під час відвідування громадських місць.


У сквері «Імені Олега Бабаєва» періодично з гучномовця звучить інформація щодо дотримання правил безпеки під час відвідування зон відпочинку з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19.

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Автор: Альона Душенко
Теги: фонтан сквер имени Бабаева

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