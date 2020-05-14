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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Почему не работает кременчугская ПЦР лаборатория – мэр обвиняет Полтаву и пишет письма Ляшко

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 1 186 Коментарів: 6

 

Но Ляшко молчит. И Шаповалова совсем не слышно

Полтавская ПЦР лаборатория задерживает результаты анализов на Covid 19 для Кременчуга. Кременчугская ПЦР лаборатория готова начать работу и самостоятельно проводить анализы на Covid 19. Но у нас нет ПЦР тестов. В том, что их нет, мэр Кременчуга обвинил полтавскую администрацию.


Есть и вторая линия обвинений – с нами пока не хочет общаться главный государственный санитарный врач Украины Ляшко. Мэр и нардеп Мовчан написали ему 4 (четыре) сообщения с просьбой помочь с запуском ПЦР лаборатории, а он молчит (по состоянию на 14 мая).


Сегодня, 14 мая, вице-мэр Усанова на заседании противоэпидемического штаба сказала, что кременчугская ПЦР лаборатория полностью готова к работе, но у нас нет тест-систем, и это тормозит запуск лаборатории:


 – Наша лабораторія повністю готова до роботи, ми могли б робити дослідження на коронавірусну інфекцію і повною мірою забезпечити потреби Кременчука і, можливо, частини нашого госпітального округу. Але у нас немає тест-систем, які б дозволили це робити, купити їх неможливо, вони розподіляються централізовано. Ми звернулися до всіх можливих інстанцій і очікуємо на позитивний результат.


Мэр добавил:


– Цікаво все відбувається. У нас стоїть готова лабораторія, яка може запуститися завтра чи сьогодні, якщо тести таки надійдуть. З іншого боку ми бачимо, що у Полтаві є дуже гарна лабораторія, яку там налаштовують-перелаштовують по два дні і не дають результати, а у нас вчора було 109 результатів в очікуванні, сьогодні – 147! Така от незрозуміла ситуація... От чому ми вчора не отримали жодного результату з Полтави? Не знаєте?! А я знаю і здогадуюсь, але ділитися не буду!


 Вчера, 13 мая, мэр высказался на своей странице в Фейсбук более четко на тему «кто виноват». Он написал:


– В цьому світлі виглядає незрозумілою позиція обласної влади, яка не зробила жодної дієвої спроби посприяти перерозподілу тест-систем, які у достатній кількості наявні в Полтавській області, для нашої ПЛР-лабораторіі. Незважаючи на повну готовність лабораторіі до роботи та неодноразові наші звернення.


Таким образом мэр Кременчуга обвинил областную администрацию в нежелании передавать в Кременчуг тест-системы, без которых наша ПЦР лаборатория не сможет работать.


Со своей стороны министр здавоохранения Степанов на брифинге 2 мая заявил, что ПЦР тесты в достаточном количестве разосланы в регионы – туда передано 867 тысяч ПЦР тестов.


 


– Не існує регіонів, де були б проблеми із залишками або не вистачало ПЛР тестів! – сказал министр.


Соответственно, Полтавская область получила достаточное количество ПЦР тестов. Но по каким-то причинам кременчугской ПЦР лаборатории их не выделяют. Мэр громко ругается. Есть основания говорить о наличии конфликта между городской и областной властью.


С государственной властью у городской тоже пока отношения не очень складываются. Мэр Кременчуга сообщил, что они вместе с нардепом Мовчаном написали четыре сообщения главному государственному санитарному врачу Ляшко с просьбой помочь с запуском ПЦР лаборатории. Ляшко сообщения прочитал и молчит.


 Наверное вы уже заметили, что в этой истории совсем не звучит фамилия кременчугского нардепа Шаповалова. Мэр пишет письма по поводу ПЦР лаборатории вместе с его племянником Мовчаном. Малецкий также упоминал, что полтавские депутаты пытались помочь в решении этой проблемы. А вот что сделал Шаповалов, он не говорил.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус ПЦР лаборатория конфликт интересов амбиции чиновников Кременчуг ПЦР тесты главный санитарный врач

Коментарі: 6

130
Чувааак:
Сьогодні, 17:36

Винний той хто організовував лабораторію в Кременчуці. Раз обладнання закупилось, то мала бути заявка на тест-системи. Поки цю заявку розглядали б встигли зробити ремонт і здати під ключ лабораторію.

З іншої сторони - можливо під обціянку запустити лабораторію тест системи ніхто не дасть...


7 2
189
vortex:
Сьогодні, 17:47

Хоть я всегда и критикую мэра(поводов - куча), но в данном случае мне кажется, что центральная власть палки в колёса будет ставить всем кто попытается такую лабораторию открыть, которая не будет подчинятся напрямую всей "вертикали" минздрава. Будет гораздо сложней махлевать со статистикой. Если независимая лаба будет тестировать регион, то может быть большой сюрприз в результатаз. Вспомните историю как в Николаев ездил этот фантаст санитарный, разбирался чего положительных результатов нет. Нарушений не нашёл, но буквально через пару дней позитивных результатов посыпалось... Совпадение? не факт


16 4
883
jondin:
Сьогодні, 18:17

это показывает только то что местная власть может только деньги из бюджета *** , а решать возникающие вопросы не в состоянии. все им блокируют , все им мешают. ясно здесь же нужно шевилиться и головуй думать это не вишни по 17000 покупать и душевые за 1,5 ляма ремонтирывать.


8 1
6
Sergio:
Сьогодні, 18:21

нужно самим купить тесты для начала

 


1 3
43
Vikulsija:
Сьогодні, 18:22

"Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали"

Большей аферы, чем лаборатория, я по ходу не видела. Сначала оборудование - потом помещение - потом разрешение. И все б ничего, но внезапно карантин закончился.
Или афера, или неудачный менеджмент - третьего не дано. Можно сколько угодно переваливать ответственность на всех подряд, рассказывать, что виноват кто-то, но по факту....


9 1
1 510
Marshall:
Сьогодні, 18:54

Полтава всегда нам палки в колёса ставила...


5 1

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