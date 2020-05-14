Почему не работает кременчугская ПЦР лаборатория – мэр обвиняет Полтаву и пишет письма Ляшко

Полтавская ПЦР лаборатория задерживает результаты анализов на Covid 19 для Кременчуга. Кременчугская ПЦР лаборатория готова начать работу и самостоятельно проводить анализы на Covid 19. Но у нас нет ПЦР тестов. В том, что их нет, мэр Кременчуга обвинил полтавскую администрацию.
Есть и вторая линия обвинений – с нами пока не хочет общаться главный государственный санитарный врач Украины Ляшко. Мэр и нардеп Мовчан написали ему 4 (четыре) сообщения с просьбой помочь с запуском ПЦР лаборатории, а он молчит (по состоянию на 14 мая).
Сегодня, 14 мая, вице-мэр Усанова на заседании противоэпидемического штаба сказала, что кременчугская ПЦР лаборатория полностью готова к работе, но у нас нет тест-систем, и это тормозит запуск лаборатории:
Мэр добавил:
Вчера, 13 мая, мэр высказался на своей странице в Фейсбук более четко на тему «кто виноват». Он написал:
Таким образом мэр Кременчуга обвинил областную администрацию в нежелании передавать в Кременчуг тест-системы, без которых наша ПЦР лаборатория не сможет работать.
Со своей стороны министр здавоохранения Степанов на брифинге 2 мая заявил, что ПЦР тесты в достаточном количестве разосланы в регионы – туда передано 867 тысяч ПЦР тестов.
Соответственно, Полтавская область получила достаточное количество ПЦР тестов. Но по каким-то причинам кременчугской ПЦР лаборатории их не выделяют. Мэр громко ругается. Есть основания говорить о наличии конфликта между городской и областной властью.
С государственной властью у городской тоже пока отношения не очень складываются. Мэр Кременчуга сообщил, что они вместе с нардепом Мовчаном написали четыре сообщения главному государственному санитарному врачу Ляшко с просьбой помочь с запуском ПЦР лаборатории. Ляшко сообщения прочитал и молчит.
Наверное вы уже заметили, что в этой истории совсем не звучит фамилия кременчугского нардепа Шаповалова. Мэр пишет письма по поводу ПЦР лаборатории вместе с его племянником Мовчаном. Малецкий также упоминал, что полтавские депутаты пытались помочь в решении этой проблемы. А вот что сделал Шаповалов, он не говорил.