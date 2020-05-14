Почему не работает кременчугская ПЦР лаборатория – мэр обвиняет Полтаву и пишет письма Ляшко

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 1 186 Коментарів: 6

Но Ляшко молчит. И Шаповалова совсем не слышно

Полтавская ПЦР лаборатория задерживает результаты анализов на Covid 19 для Кременчуга. Кременчугская ПЦР лаборатория готова начать работу и самостоятельно проводить анализы на Covid 19. Но у нас нет ПЦР тестов. В том, что их нет, мэр Кременчуга обвинил полтавскую администрацию.



Есть и вторая линия обвинений – с нами пока не хочет общаться главный государственный санитарный врач Украины Ляшко. Мэр и нардеп Мовчан написали ему 4 (четыре) сообщения с просьбой помочь с запуском ПЦР лаборатории, а он молчит (по состоянию на 14 мая).



Сегодня, 14 мая, вице-мэр Усанова на заседании противоэпидемического штаба сказала, что кременчугская ПЦР лаборатория полностью готова к работе, но у нас нет тест-систем, и это тормозит запуск лаборатории:





– Наша лабораторія повністю готова до роботи, ми могли б робити дослідження на коронавірусну інфекцію і повною мірою забезпечити потреби Кременчука і, можливо, частини нашого госпітального округу. Але у нас немає тест-систем, які б дозволили це робити, купити їх неможливо, вони розподіляються централізовано. Ми звернулися до всіх можливих інстанцій і очікуємо на позитивний результат.





Мэр добавил:





– Цікаво все відбувається. У нас стоїть готова лабораторія, яка може запуститися завтра чи сьогодні, якщо тести таки надійдуть. З іншого боку ми бачимо, що у Полтаві є дуже гарна лабораторія, яку там налаштовують-перелаштовують по два дні і не дають результати, а у нас вчора було 109 результатів в очікуванні, сьогодні – 147! Така от незрозуміла ситуація... От чому ми вчора не отримали жодного результату з Полтави? Не знаєте?! А я знаю і здогадуюсь, але ділитися не буду!



Вчера, 13 мая, мэр высказался на своей странице в Фейсбук более четко на тему «кто виноват». Он написал:





– В цьому світлі виглядає незрозумілою позиція обласної влади, яка не зробила жодної дієвої спроби посприяти перерозподілу тест-систем, які у достатній кількості наявні в Полтавській області, для нашої ПЛР-лабораторіі. Незважаючи на повну готовність лабораторіі до роботи та неодноразові наші звернення.





Таким образом мэр Кременчуга обвинил областную администрацию в нежелании передавать в Кременчуг тест-системы, без которых наша ПЦР лаборатория не сможет работать.





Со своей стороны министр здавоохранения Степанов на брифинге 2 мая заявил, что ПЦР тесты в достаточном количестве разосланы в регионы – туда передано 867 тысяч ПЦР тестов.









– Не існує регіонів, де були б проблеми із залишками або не вистачало ПЛР тестів! – сказал министр.





Соответственно, Полтавская область получила достаточное количество ПЦР тестов. Но по каким-то причинам кременчугской ПЦР лаборатории их не выделяют. Мэр громко ругается. Есть основания говорить о наличии конфликта между городской и областной властью.



С государственной властью у городской тоже пока отношения не очень складываются. Мэр Кременчуга сообщил, что они вместе с нардепом Мовчаном написали четыре сообщения главному государственному санитарному врачу Ляшко с просьбой помочь с запуском ПЦР лаборатории. Ляшко сообщения прочитал и молчит.



Наверное вы уже заметили, что в этой истории совсем не звучит фамилия кременчугского нардепа Шаповалова. Мэр пишет письма по поводу ПЦР лаборатории вместе с его племянником Мовчаном. Малецкий также упоминал, что полтавские депутаты пытались помочь в решении этой проблемы. А вот что сделал Шаповалов, он не говорил.