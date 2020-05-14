За добу на Полтавщині у трьох аваріях четверо травмувалися, загинула велосипедистка

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13 травня на Полтавщині сталося три ДТП, у яких загинула одна людина, а четверо постраждали. Про них повідомляє відділ комунікації Нацполіції Полтавщини.





У селі Байрак Великобагачанського району близько 14.00 46-річний водій автомобіля DODGE збив 60-річну велосипедистку, яка рухалась у попутному напрямку. Жінка загинула на місці.





У Пирятині близько 10.00 на перехресті вулиць Архітектора Хітріна та Європейської зіткнулися автомобіль ЗАЗ-110, за кермом якого їхав 31-річний кермувальник, та мопед LEADER під керуванням 68-річного водія. Мопедиста з переломом доставили до Пирятинської ЦРЛ.





Цього ж дня близько 15.00 у Кобеляцькому районі на автодорозі Полтава-Олександрія (поблизу смт. Білики) сталася дорожньо-транспортна подія за участю чотирьох автомобілів ВАЗ-21121, BMW, Ford Transit та Volkswagen. Унаслідок зіткнення три людини травмовані, двох з них ушпиталили до медичних закладів.





За даними фактами порушення ПДР відкриті кримінальні провадження. Призначено ряд експертиз для встановлення причин та обставин ДТП. Тривають слідчі дії.