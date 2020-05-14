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Надзвичайні новини, Полтавщина

Чоловіка, який впав у ємність та був заблокований піском, врятували вогнеборці Полтавщини

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 608

 

Мешканцю Полтави загрожував обвал 4 тонн піску

Вчора ввечері, 13 травня, у Полтаві чоловік внаслідок особистої необережності потрапив до технологічної ємності та був заблокований піском. За даними ДСНС до місця одразу вирушили два 2 відділення 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувальної частини.



- По прибуттю на місце події рятувальники з’ясували, що у ємності з піском знаходиться 54-річний машиніст-навантажувач, який оступився та впав через сітку. Працівники підприємства встигли вчасно призупинити робочий процес. Рятувальники відразу надягли на чоловіка апарат захисту органів дихання, щоб вберегти від можливого обвалу 4 тонн піску і по одному залазили до технологічної ємності, щоб відкопати постраждалого, - йдеться у повідомленні рятувальників.


Бійці ДСНС витягли чоловіка та передали медикам для обстеження.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Полтава провалился

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