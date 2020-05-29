Послаблення карантину з 1 червня: що запрацює на Полтавщині

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 2 090

Полтавська область відповідає критеріям МОЗу, щоб послабити карантин з 1 червня, повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. У нас низький рівень захворювання, завантаження інфекційних відділеннь, і достатня кількість ПЛР-тестів: при необхідних середніх показниках 168 на добу, проводять близько 195 досліджень.





У п'ятницю, 29 травня, пройшло засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якому запровадили наступний етап послаблення карантину.





Уже з 1 червня дозволено роботу:

спортзалів, фітнес-центрів (групові заняття до 10 осіб);

освітніх занять у групах до 10 осіб;

залізничного транспорту;

міжобласних перевезень.

Якщо ж епідемситуація не погіршиться, з 10 червня кафе і ресторани зможуть почати приймати відвідувачів у приміщеннях, зможуть запрацювати заклади культури та заклади, що надають послуги з розміщення.