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Кременчук, Полтавщина

Послаблення карантину з 1 червня: що запрацює на Полтавщині

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 2 090

 

Полтавська область відповідає критеріям МОЗу, щоб послабити карантин

Полтавська область відповідає критеріям МОЗу, щоб послабити карантин з 1 червня, повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. У нас низький рівень захворювання, завантаження інфекційних відділеннь, і достатня кількість ПЛР-тестів: при необхідних середніх показниках 168 на добу, проводять близько 195 досліджень.


У п'ятницю, 29 травня, пройшло засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якому запровадили наступний етап послаблення карантину.


Уже з 1 червня дозволено роботу:

  • спортзалів, фітнес-центрів (групові заняття до 10 осіб);
  • освітніх занять у групах до 10 осіб;
  • залізничного транспорту;
  • міжобласних перевезень.

Якщо ж епідемситуація не погіршиться, з 10 червня кафе і ресторани зможуть почати приймати відвідувачів у приміщеннях, зможуть запрацювати заклади культури та заклади, що надають послуги з розміщення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: карантин обмеження ограничение Полтавщина
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