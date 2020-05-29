Нововведення: кременчужани можуть отримати безкоштовну консультацію лікарів онлайн

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 53

Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 (до складу якого входить 9 амбулаторій, де працює понад 60 лікарів первинної ланки) приєднався до платформи Telemed24 UA – і тепер кременчужани можуть безкоштовно отримати консультації лікарів онлайн. А це особливо важливо в період карантину та обмеженого пересування громадян під час пандемії COVID-19.





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- Пацієнти схвально сприймають можливість отримати медичну допомогу в онлайн режимі, адже це дає можливість не йти до лікаря на особистий прийом без гострої потреби, а також виключає можливість зараження інфекційними хворобами та COVID-19, - зазначила Марія Чорнявська, директор ЦПМСД №3.





Впровадили платформу для проведення та реєстрації результатів дистанційних консультацій близько місяця тому, лікарі кажуть: систему опанували швидко і вже проводять перші онлайн-прийоми пацієнтів. Фахівці закладу також зазначають, що функціонал Telemed24 UA суттєво спрощує роботу лікаря – його абсолютно достатньо для повноцінного спілкування з пацієнтом.





- Онлайн консультації – це якісна альтернатива візиту, бо можна побачити стан пацієнта, температуру на термометрі, яку він виміряв під час спілкування оnline, слизову оболонку глотки, почути кашель, надати рекомендації по лікуванню. Безпечна альтернатива візиту – відсутня можливість зараження, - прокоментувала Ольга Кірчик, педіатр АЗПСМ №1 «Центру ПМСД №3».





Telemed24 — єдина в Україні платформа для онлайн-консультування задекларованих пацієнтів, яка передає дані до Електронної системи охорони здоров’я України (eHealth). Саме тому вирішення питання сплати послуги не турбує ані лікаря, ані пацієнта — гроші за онлайн-консультацію в будь-якому разі надійдуть у медичний заклад на основі щомісячного звіту до НСЗУ.