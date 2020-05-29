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Кременчук, Освіта

Зі шкіл Кременчука випустилися 1781 дев’ятикласник та 1012 одинадцятикласників

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 231

 

Через пандемію COVID-19 останні дзвоники пройшли у школах нашого міста онлайн

29 травня у Кременчуці закінчився навчальний рік 2019-2020, у якому через епідситуацію учням по усій Україні довелося навчатися дистанційно. За статистичними даними від мерії нашого міста, навчальний рік успішно завершили 21 474 кременчуцькі школярі.


З цієї кількості отримав неповну середню освіту 1781 дев’ятикласник, а також зі шкіл Кременчука випустилися 1012 одинадцятикласників.


Через пандемію COVID-19 для випускників цьогорічне свято пройшло без традиційного шкільного дзвоника і останнього уроку, у новому, віртуальному форматі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: школьники последний звонок карантин школы выпускники
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