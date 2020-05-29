Кременчуцьку пенсіонерку, яка торгувала метадоном, посадили під домашній арешт

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 369

Кременчуцьку пенсіонерку, яка торгувала метадоном, посадили під домашній арешт, а її молодого спільника – взяли під варту. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавщини.









За даними слідства, 75-річна жінка у власному будинку виготовляла та розфасовувала у пакетики метадон, а її 30-річний знайомий продавав їх наркозалежним. Гроші спільники ділили між собою.





Під час обшуків за місцем проживання осіб вилучено наркотичні засоби, чорнові записи, мобільні телефони та інші речові докази.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Жінка підозрюється за ч. 2 ст. 307 КК України та знаходитиметься під цілодобовим домашнім арештом.