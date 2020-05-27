У Кременчуці затримали торговців метадоном

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27 травня у Крюківському районі міста поліція затримала 31-річного чоловіка та 75-річну жінку, яких підозрюють у продажі метадону. Під час обшуків вилучено метадон, гроші, чорнові записи, мобільні телефони та інші речові докази, що можуть бути доказами причетності затриманих до реалізації наркотиків. Відділ комунікації поліції Полтавщини інформує про те, що вирішується питання про повідомлення фігурантам підозр та про обрання їм запобіжних заходів.





Речові докази направлено на експертне дослідження. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання та збут наркотичних засобів. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.