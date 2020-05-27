У Полтаві перекинувся легковик - загинула 19-річна дівчина

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 2 294 Коментарів: 3

У ніч на 28 травня у Полтаві, неподалік місцевого Дендропарку, сталася смертельна ДТП. Попередньо встановлено, що близько 1.00 на вулиці Яківчанській, в районі Дендропарку, під час руху перекинувся легковий автомобіль Mazda, яким керував 21-річний полтавець (1999 р.н. - автор).





Унаслідок ДТП 19-річна пасажирка, мешканка одного із сіл Полтавського району, від отриманих травм померла на місці події, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.