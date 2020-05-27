З картки 20-річного хлопця поцупили 13 200 грн під час покупки ігрової приставки на ОLХ

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 272 Коментарів: 2

У Кременчуці 20 травня 20-річний хлопець хотів купити ігрову приставку Nintendo switch на сайті ОLХ, але у результаті з його картки поцупили 13 200 грн. Як повідомив Кременчуцький відділ поліції, 27 травня о 19.58 він звернувся до правоохоронців.





Усе почалося з того, що юнак знайшов на сайті ОLХ повідомлення про продаж ігрової приставки, яка коштувала 6500 грн. Він зв'язався з продавцем за допомогою смс-повідомлення на сайті, оформив товар на сторінці «ОLХ-доставка», де вказав банківську картку для оплати товару. Після проведення операцій надійшло повідомлення, що замовлення «заморожене» та потрібно зробити відміну, після чого на картку повернулись гроші в сумі 6 490 грн.





Наступного дня, 21 травня, покупцю відправили посилання, за яким потрібно було оформити замовлення по розширеній формі. Після оформлення з картки були зняті кошти в сумі 6 597 грн, а також надійшло смс-повідомлення, що замовлення відхилене. І зазначалося: для того, щоб зробити відміну за посиланням, на картці повинна бути така ж сума, яка була знята напередодні.





Цього ж дня заявник поповнив рахунок банківської картки на суму 6597 грн, але через деякий час виявив, що з неї знову зняли 6597 гривень. Продавець же заблокувала свій профіль та на зв'язок більше не виходила. Таким чином ошуканий юнак втратив 13 200 грн.