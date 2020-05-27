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Надзвичайні новини

З картки 20-річного хлопця поцупили 13 200 грн під час покупки ігрової приставки на ОLХ

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 272 Коментарів: 2

 

Шахрайка використала хитрий спосіб обману своєї жертви

У Кременчуці 20 травня 20-річний хлопець хотів купити ігрову приставку Nintendo switch на сайті ОLХ, але у результаті з його картки поцупили 13 200 грн. Як повідомив Кременчуцький відділ поліції, 27 травня о 19.58 він звернувся до правоохоронців.


Усе почалося з того, що юнак знайшов на сайті ОLХ повідомлення про продаж ігрової приставки, яка коштувала 6500 грн. Він зв'язався з продавцем за допомогою смс-повідомлення на сайті, оформив товар на сторінці «ОLХ-доставка», де вказав банківську картку для оплати товару. Після проведення операцій надійшло повідомлення, що замовлення «заморожене» та потрібно зробити відміну, після чого на картку повернулись гроші в сумі 6 490 грн.


Наступного дня, 21 травня, покупцю відправили посилання, за яким потрібно було оформити замовлення по розширеній формі. Після оформлення з картки були зняті кошти в сумі 6 597 грн, а також надійшло смс-повідомлення, що замовлення відхилене. І зазначалося: для того, щоб зробити відміну за посиланням, на картці повинна бути така ж сума, яка була знята напередодні.


Цього ж дня заявник поповнив рахунок банківської картки на суму 6597 грн, але через деякий час виявив, що з неї знову зняли 6597 гривень. Продавець же заблокувала свій профіль та на зв'язок більше не виходила. Таким чином ошуканий юнак втратив 13 200 грн.

2
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 24.kz
Теги: мошенничество шахрайство olx

Коментарі: 2

3 325
Daniel Mroz:
Сьогодні, 13:43

Цьому "хитрому способу" сто лєт в обєд - фішінговий сайт


1 0
144
Чувааак:
Сьогодні, 13:51

Цитата: Daniel Mroz

Цьому "хитрому способу" сто лєт в обєд - фішінговий сайт

в такому випакдку продавець тут ні до чого!, адже кошти отримав фішінговий сайт. І повідомлень продавець теж міг не отримувати. І може бути таке що і продавця не існує!, а все що ми бачим - клон офіційного сайту


4 0

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