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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині на трасі легковик в'їхав у відбійник

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 120 Коментарів: 1

 

Пасажир загинув, водія у тяжкому стані доставили до лікарні

Уранці 28 травня на 136 кілометрі автодороги Київ-Харків, неподалік села Малютинці Пирятинського району, Renault Kangoo в'їхав у відбійник. За кермом перебував 31-річний водій, якого в тяжкому стані доставили до лікарні. Пасажир легкового автомобіля загинув на місці, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


За даним фактом вирішується питання щодо відкриття провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.


 


Обставини та причини ДТП встановлюють слідчі.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: смертельное ДТП ДТП трасса легковик

Коментарі: 1

4 500
Solenoid:
Сьогодні, 14:51

Снова ремни... Клетка салона так-то целая. Да и топят там все не по детски.


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