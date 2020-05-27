На Полтавщині на трасі легковик в'їхав у відбійник

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 120 Коментарів: 1

Уранці 28 травня на 136 кілометрі автодороги Київ-Харків, неподалік села Малютинці Пирятинського району, Renault Kangoo в'їхав у відбійник. За кермом перебував 31-річний водій, якого в тяжкому стані доставили до лікарні. Пасажир легкового автомобіля загинув на місці, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





За даним фактом вирішується питання щодо відкриття провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.









Обставини та причини ДТП встановлюють слідчі.