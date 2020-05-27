В Україні зафіксовано 22 382 випадки COVID-19
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За добу інфікувалося 477 осіб
Станом на ранок 28 травня в Україні 22 382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, 669 осіб померло, 8439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 477 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 947 випадків;
- Волинська область — 851 випадок;
- Дніпропетровська область — 920 випадків;
- Донецька область — 158 випадків;
- Житомирська область — 673 випадки;
- Закарпатська область — 1124 випадки;
- Запорізька область — 425 випадків;
- Івано-Франківська область — 1339 випадків;
- Кіровоградська область — 495 випадків;
- м. Київ — 2793 випадки;
- Київська область — 1517 випадків;
- Львівська область — 1513 випадків;
- Луганська область — 45 випадків;
- Миколаївська область — 282 випадки;
- Одеська область — 861 випадок;
- Полтавська область — 268 випадків;
- Рівненська область — 1588 випадків;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1131 випадок;
- Харківська область — 981 випадок;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 386 випадків;
- Чернівецька область — 3201 випадок;
- Черкаська область — 401 випадок;
- Чернігівська область — 140 випадків.