Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.05.2020 10:40
Підтверджені:
Україна21905
Кременчук107
Хворі:
Україна13252
Кременчук6
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні зафіксовано 22 382 випадки COVID-19

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 492

 

За добу інфікувалося 477 осіб

Станом на ранок 28 травня в Україні 22 382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, 669 осіб померло, 8439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 477 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 947 випадків;
  • Волинська область — 851 випадок;
  • Дніпропетровська область — 920 випадків;
  • Донецька область — 158 випадків;
  • Житомирська область — 673 випадки;
  • Закарпатська область — 1124 випадки;
  • Запорізька область — 425 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1339 випадків;
  • Кіровоградська область — 495 випадків;
  • м. Київ — 2793 випадки;
  • Київська область — 1517 випадків;
  • Львівська область — 1513 випадків;
  • Луганська область — 45 випадків;
  • Миколаївська область — 282 випадки;
  • Одеська область — 861 випадок;
  • Полтавська область — 268 випадків;
  • Рівненська область — 1588 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1131 випадок;
  • Харківська область — 981 випадок;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 386 випадків;
  • Чернівецька область — 3201 випадок;
  • Черкаська область — 401 випадок;
  • Чернігівська область — 140 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

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