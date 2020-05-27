В Україні зафіксовано 22 382 випадки COVID-19

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Станом на ранок 28 травня в Україні 22 382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, 669 осіб померло, 8439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 477 нових випадків.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: