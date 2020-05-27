COVID-19 обійшовся Кременчуку в 9,5 млн грн – більше половини з них прокатали у маршрутках

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 1 631 Коментарів: 12

Найбільше місто витратило не на медичні товари, роботи та послуги, а на оплату спецперевезень у маршрутках під час карантину

Боротьба з коронавірусом у березні-травні вже обійшлася Кременчуку в суму 9,5 млн грн. «ТелеграфЪ» продовжує слідкувати за «антикоронавірусними» закупівлями. Минулого разу ми досліджували закупівлі березня, на той час їх було ще не багато – на понад 636 тис грн. За результатом двох з половиною місяців (з часу оголошення епідемії) ця сума зросла в 15 разів.









Нагадаємо, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», придбання товарів, робіт та послуг для боротьби з COVID-19 дозволене без тендерів, навіть якщо сума перевищує поріг закупівлі (зараз це 50 тис грн). Це зроблено для того, аби замовники (розпорядники бюджетних коштів) мали можливість оперативно купувати те, що необхідно для боротьби з епідемією та запобігання їй. Перелік товарів, робіт та послуг, які дозволено купувати у спрощений спосіб, чітко визначений Постановою № 225 від 22.03.20 року. Документ містить перелік лікарських засобів, дезінфекційних засобів, антисептиків, медичного обладнання та послуг, які дозволено купувати за прямою угодою, без використання системи електронних закупівель ProZorro. Проте потім замовники мають відзвітувати у системі: розмістити звіт, договір з додатками та звіт про виконання договору (тобто про те, що закупівля відбулася).





Що ж саме купували кременчуцькі замовники і чи дотримувалися при цьому вимог законодавства?





Коротко про результати аналізу

Найбільша сума за звітом COVID-19 – це 5,45 млн грн – витрачена не на хворих та лікарні, а на маршрутки. Серед медзакладів товарів для боротьби з коронавірусом на найбільшу суму замовила лікарня «Кременчуцька» – на суму 1,78 млн грн. До «антикоронавірусних» закупівель, всупереч законодавству, потрапили сіль, тушонка, туалетний папір... Найдорожчі захисні костюми купив комбінат ритуальних послуг. Із приємного: лікарні почали знаходити більш дешеві маски, вже не по 19,4 грн (як ми зафіксували в березні), а по 5, і навіть по 2.

Тепер про наші спостереження більш докладно.





Карантинні перевезення обійшлися в понад 5 млн грн





Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради закупив у низки приватних перевізників «послуги з перевезення медичних працівників та персоналу» за кодом COVID-19 на загальну суму 5 млн 445,6 тис грн.





Ці витрати у Кременчуці лідирують за сумою закупівель з позначкою COVID-19. Тобто на медичні товари, роботи та послуги всі лікарні міста витратили менше, ніж мерія на маршрутки.





Як відомо, виконком Кременчуцької міської ради ще на початку карантину ухвалив рішення про роботу транспорту в режимі спеціальних перевезень. Перепустки, які давали право на безплатний проїзд, мерія видала не лише медикам, а й працівникам так званої критичної інфраструктури: комунальникам, продавцям продуктових магазинів, працівникам аптек, банківським працівникам тощо. При цьому перевізникам заборонили брати плату за проїзд і пускати в салон пасажирів без перепусток. Ми пам’ятаємо, що в денні години оплачені з бюджету маршрутки ходили практично порожніми: перевозили по 1-2 пасажира.





У той же час, як стало відомо згодом, хворим на COVID-19 доводилося купувати ліки за власні кошти. Це ціна, яку люди платили за перекіс бюджетного фінансування в бік приватних перевізників. Можливо, варто було б по-іншому організувати перевезення в період карантину і більше коштів направити на медицину, не ганяючи містом порожні авто?









Кава і тушонка для боротьби з коронавірусом

Територіальні центри Автозаводського та Крюківського районів оприлюднили звіти про закупівлі продуктів харчування і туалетного паперу за процедурою COVID-19. Загальна сума цих закупівель – 175 тисяч гривень. Серед переліку товарів – сіль, цукор, борошно, олія, яловичина тушкована, свинина тушкована, рибні консерви, крупи, кава, чай.





Жодного з видів цієї продукції немає серед необхідних для боротьби з COVID-19 товарів, робіт та послуг, затвердженому Постановою КМУ № 255.





Отже, територіальні центри Крюківського району порушили Закон «Про публічні закупівлі», на виконання якого видана вищезгадана Постанова. Постачальник – ФОП Сагала Крістіна Віталіївна не брала участі в інших закупівлях і постачає продукти лише цим двом структурам.





Економіст терцентру Крюківського району пояснила, що це продукти, з яких формували набори для малозабезпечених громадян під час карантину. (Нагадаємо, мерія передбачила кошти на проднабори вартістю по 200 грн кожен).





- Є такий протокол, що ми допустили помилку. Переліку товарів ми не бачили, тому опублікувати звіт з позначкою COVID, - пояснила економіст.





Подібні помилки (коли купується не той товар за звітом COVID-19) є й в інших замовників:

(На діаграмі всі помилки позначені як «ліві» закупівлі).





Зазначимо, однак, що всі зазначені закупівлі не перевищують порогу 50 тис грн, тобто могли проводитися без тендеру і як звичайні закупівлі. З іншого боку, якби продукти харчування купувалися не окремо, а одним лотом, замовники уже мали б проводити торги за спрощеною процедурою, а не купувати в обраного ним ФОПа. Тож ми схильні вважати, що в даному випадку терцентри уникали тендеру.





З іншого боку, пологовий будинок забув відзвітувати про закупівлю за процедурою COVID-19 системи для ампліфікації в реальному часі (це частина обладнання для ПЛР-лабораторії, і таке обладнання передбачене Постановою КМУ для спрощених закупівель). Ця система коштує 600 тисяч гривень, і якби не спеціальна процедура, слід було б проводити тендер.





Найбільші витрати на медицину

Найбільшу сума за звітами COVID-19 – 1,78 млн грн – витратила лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька». Це логічно, бо якраз там, у інфекційному відділенні, лікуються хворі на коронавірус. Купували захисний одяг, маски, медикаменти та медичні матеріали, кисень, послуги харчування медиків (обіди на суму 50 гривень).





Разом із тим, сума закупівель профільної лікарні у 3 рази менша, ніж витрати на перевезення.





В цілому найдорожче придбання для міської медицини – це ПЛР-лабораторія, на яку, нагадаємо, збирали кошти благодійників. В цілому, за даними звітів ProZorro, вона обійшлася в 2,1 млн грн. Обладнання разом з витратними матеріалами – 1 млн грн, ще понад мільйон – ремонт приміщення (ця закупівля здійснювалася не за процедурою COVID-19, бо ремонтних робіт немає в переліку КМУ).





Найнадійніший захист - для похоронного комбінату

Аналізуючи закупівлі захисного одягу, ми звернули увагу на неадекватно високу ціну на захисні костюми, за якою їх купило КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг»: по 400 на по 750 грн. Натомість медичним закладам вистачало костюмів за ціною від 200 до 372 грн. Усього СКРП уклало угод на закупівлю захисних костюмів на 80 тисяч гривень, про що відзвітувало в ProZorro: 50 костюмів по 400 грн та 80 костюмів по 750 грн, тобто усього 130 штук.









На жаль, у специфікації СКРП не вказаний виробник товару або більш чіткі його параметри, за якими можна порівняти ціну. Проте на prom.ua ціни на захисні медичні костюми коливаються від 170 грн до 1448,8 грн (китайський варіант). Багаторазові водонепроникні костюми вітчизняного виробника можна купити від 330 грн.









Костюм для дезінфекції наразі пропонують по 552 грн; тож можемо стверджувати, що ціна закупівлі СКРП завищена.









Маски стали не такими коштовними

Минулого разу, аналізуючи закупівлі, ми звертали увагу, що ціна медичних масок для лікарень доходила до 19,4 грн за штуку. У квітні лікарні купували дешевше, без спекулятивних накруток. Ціни коливалися від 2,2 грн до 10 грн.





Найдешевші закупівлі – лікарні «Кременчуцька», де ціна товару, відповідно до опублікованого звіту, склала 2,2 грн за штуку та ЦПМСД №3 – 5,5 грн за штуку.





Для запобігання спекулятивним цінам (а на прикладі ціни масок у Кременчуці на початку епідемії ми бачимо, що вони були) уряд 22.04.20 р. ухвалив Постанову №341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення», серед цих товарів – і медичні маски. Договори кременчуцьких медзакладів на більш дешеві маски укладалися вже після ухвалення Постанови. Як бачимо, – подіяло.