У Кременчуці з понеділка відкриватимуть басейни

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило тимчасові рекомендації щодо роботи басейнів на період карантину. Відповідна постанова розміщена на сайті МОЗ. 29 травня на підставі рішення міської надзвичайної протиепідемічної комісії та рекомендацій МОЗ виконавчий комітет Кременчуцької міської ради прийняв рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 26.05.2020 №771».
Цими змінами передбачено відновлення у Кременчуці з 1 червня роботи басейнів, але з дотриманням вимог Міністерства охорони здоров’я України.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради функціонування басейнів у місті дозволяється:
Зауважимо, що лише два басейни подали заявку на відкриття після карантину, а саме «Дельфін» та Спортлайф.