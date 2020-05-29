У Кременчуці з понеділка відкриватимуть басейни

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Міністерство охорони здоров’я оприлюднило тимчасові рекомендації щодо роботи басейнів на період карантину. Відповідна постанова розміщена на сайті МОЗ. 29 травня на підставі рішення міської надзвичайної протиепідемічної комісії та рекомендацій МОЗ виконавчий комітет Кременчуцької міської ради прийняв рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 26.05.2020 №771».





Цими змінами передбачено відновлення у Кременчуці з 1 червня роботи басейнів, але з дотриманням вимог Міністерства охорони здоров’я України.





Відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради функціонування басейнів у місті дозволяється:

для індивідуального відвідування;

для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;

за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп.

Зауважимо, що лише два басейни подали заявку на відкриття після карантину, а саме «Дельфін» та Спортлайф.