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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

68 медиков из больницы «Кременчугской» и 63 из детской получили по 300% зарплаты за борьбу с COVID-19

Сьогодні, 10:48 Переглядів: 588

 

Директора больниц тоже получили повышенную зарплату – но до 300%

29 мая НСЗУ наконец перечислила кременчугским больницам деньги за борьбу с коронавирусной инфекцией в апреле.


Больница интенсивного лечения «Кременчугская» и городская детская больница подписали договоры с НСЗУ (Нацслужба здоровья Украины) на оказание медицинских услуг по лечению COVID-19.


По этим договорам НСЗУ заплатила больнице «Кременчугской» 3 млн 194 тыс грн за лечение пациентов с COVID-19 в апреле. Детская больница получила за апрель 3 млн грн.


В эти суммы входит и заработная плата медикам. «ТелеграфЪ» спросил руководителя кременчугского горздрава Максима Середу, сколько медиков в «Кременчугской» и сколько медиков в детской получили по 300% за апрель?


Середа ответил, что в «Кременчугской» по 300% получили 68 сотрудников, а в детской – 63. Он объяснил:


– 68 медпрацівників «Кременчуцької» – це працівники інфекційного відділення та медики з інших відділень, які надавали діагностичні послуги, а також анестезіологи, лаборанти. У дитячій лікарні те саме, там теж працювали медики з кількох відділень, загалом 63 особи.


«ТелеграфЪ» спросил, получили ли директора детской и «Кременчугской» больниц тоже по 300% зарплаты за апрель?


Руководитель горздрава ответил так:


– Директор «Кременчуцької», як практикуючий лікар, безпосередньо приймала участь у консіліумах, тому що там має бути присутній і представник адмініcтрації лікарні, вона корегувала лікування, проводила обходи, тому, звичайно, вона має право на отримання надбавок – 300% вона не отримала, вона отримала менше. Директор дитячої лікарні – практикуючий лікар-анестезіолог, він теж брав участь у наданні медичної допомоги, і теж отримав доплату, але не 300%, а менше.
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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 НСЗУ зарплата медиков 300% медикам Кременчуг
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