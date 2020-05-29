68 медиков из больницы «Кременчугской» и 63 из детской получили по 300% зарплаты за борьбу с COVID-19

29 мая НСЗУ наконец перечислила кременчугским больницам деньги за борьбу с коронавирусной инфекцией в апреле.
Больница интенсивного лечения «Кременчугская» и городская детская больница подписали договоры с НСЗУ (Нацслужба здоровья Украины) на оказание медицинских услуг по лечению COVID-19.
По этим договорам НСЗУ заплатила больнице «Кременчугской» 3 млн 194 тыс грн за лечение пациентов с COVID-19 в апреле. Детская больница получила за апрель 3 млн грн.
В эти суммы входит и заработная плата медикам. «ТелеграфЪ» спросил руководителя кременчугского горздрава Максима Середу, сколько медиков в «Кременчугской» и сколько медиков в детской получили по 300% за апрель?
Середа ответил, что в «Кременчугской» по 300% получили 68 сотрудников, а в детской – 63. Он объяснил:
«ТелеграфЪ» спросил, получили ли директора детской и «Кременчугской» больниц тоже по 300% зарплаты за апрель?
Руководитель горздрава ответил так: