Ще одна зупинка в районі ринку у Кременчуці обросте павільйонами

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 887





Зупинка «Центральний ринок» у напрямку Крюківського мосту на вулиці Небесної Сотні (біля магазинів «Гардероб» та «Українські ковбаси) обросте торговельними павільйонами. На ескізному проєкті представлено, який вигляд має зупинка зараз і як зміниться після реконструкції.

29 травня виконком Кременчуцької міськради погодив комунальному підприємству «Ринкова площа» розміщення в комплексі зупинок двох торговельних павільйонів для реалізації продовольчих та непродовольчих товарів.

Відповідно до паспорта прив’язки, загальна площа разом з прилеглою територією складе 685,0 кв. м, у тому числі площа торговельних павільйонів 60 кв. м (30 кв. м та 30 кв. м).





КП «Ринкова площа», відповідно до рішення виконкому, має встановити стаціонарну тимчасову споруду не пізніше 6 місяців з дати прийняття рішення виконкому.





Спорудження величезних зупинок, більше схожих на магазини, які звужують площу тротуарів, схоже, стає в місті трендом. Хоча свого часу підприємцям не подовжували дозволи на кіоски, що стоять на зупинках. Нещодавно величезні торговельні ряди з’явилися на зупинці по вул. Першотравневій біля ринку (у бік вокзалу).



