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Ще одна зупинка в районі ринку у Кременчуці обросте павільйонами

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 887

Новий торговельний вигляд матиме зупинка «Ринок» на вул. Небесної Сотні

 


Зупинка «Центральний ринок» у напрямку Крюківського мосту на вулиці Небесної Сотні (біля магазинів «Гардероб» та «Українські ковбаси) обросте торговельними павільйонами. На ескізному проєкті представлено, який вигляд має зупинка зараз і як зміниться після реконструкції. 

 

29 травня виконком Кременчуцької міськради погодив комунальному підприємству «Ринкова площа» розміщення в комплексі зупинок двох торговельних павільйонів для реалізації продовольчих та непродовольчих товарів.

 

Відповідно до паспорта прив’язки, загальна площа разом з прилеглою територією складе 685,0 кв. м, у тому числі площа торговельних павільйонів 60 кв. м (30 кв. м та 30 кв. м).


 

 

КП «Ринкова площа», відповідно до рішення виконкому, має встановити стаціонарну тимчасову споруду не пізніше 6 місяців з дати прийняття рішення виконкому.


Спорудження величезних зупинок, більше схожих на магазини, які звужують площу тротуарів, схоже, стає в місті трендом. Хоча свого часу підприємцям не подовжували дозволи на кіоски, що стоять на зупинках. Нещодавно величезні торговельні ряди з’явилися на зупинці по вул. Першотравневій біля ринку (у бік вокзалу).


Зупинка «Ринок» біля «МаркетОпту» обросте суцільними павільйонами
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: зупинка ринок павільйони
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