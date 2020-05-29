Діти до 12 років у групах поки не займатимуться спортом

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Відсьогодні, 30 травня, «спортивний ревізор» у Кременчуці оглядатиме спортивні заклади, й виносите вирок – чи виходитимуть заклади з карантину. На засіданні протиепідемічної комісії внесли зміни до рішення від 26 травня. Спираючись на постанову головного санітарного лікаря України, під час адаптивного карантину дозволили роботу стадіонів, спортивних майданчиків та басейнів.





Згідно з постановою, заборонено проведення групових занять для дітей віком до 12 років. Проте є але… Якщо дитина до 12 років індивідуально займатиметься тенісом, плаванням чи художньою гімнастикою – можна.