У Кременчуці з'явилася форма першого генерал-майора Кульчицького, якого вбили за часів незалежності

Сьогодні, 15:13 Переглядів: 695

Форму Героя України Сергія Кульчицького, коли він служив у званні полковника, передали до нашого міста у музей історії однострою

У музеї історії однострою з'явилася форма легендарного генерал-майора Сергія Кульчицького. Як розповів «Телеграфу» керівник музею Роман Пацовський, 29 травня виповнилося 6 років з дня загибелі Сергія Кульчицького.





До нашого міста передали форму бойового генерала, який загинув у зоні АТО, таким чином Кременчук став четвертим містом, після Івано-Франківська, Львова та Києва, де зберігається пам'ять про бойового генерала.





Вчора, 29 травня, минуло 6 років з дня загибелі екіпажу вертольоту Мі-8, який збили сепаратисти поблизу Слов'янська. Тоді загинули 6 військовослужбовців Національної гвардії та 6 представників спецпідрозділу МВС України, серед загиблих був і бойовий генерал-майор НГУ Сергій Кульчицький.





На початку російсько-української війни, навесні 2014 року, генерал-майор Кульчицький долучився до створення першого добровольчого підрозділу, у лавах якого були переважно активісти Самооборони Майдану. Разом з бійцями поїхав у місто Слов'янськ, яке на той час було однією з найгарячіших точок на Донбасі.





29 травня 2014 року на четвертий блокпост поблизу Слов'янська прибули військові з продуктами харчування, провели ротацію особового складу. Повертаючись з району гори Карачун, вертоліт Мі-8 Національної гвардії України, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький, обстріляли і підбили з ПЗРК терористи.





20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому посмертно присвоєно звання Героя України. Інші загиблі нагороджені орденом «За мужність» I ступеня (посмертно).





На честь загиблого генерала названо батальйон оперативного призначення Національної гвардії України, який Кульчицький почав формувати з бійців Самооборони Майдану – «Батальйон ім. Героя України генерала Кульчицького».