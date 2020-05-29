За 240 грн кременчужани можуть зробити тестування на імунітет до коронавірусу: куди звертатися

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 253

Проте є й ті верстви населення, для яких ця процедура буде безкоштовною

240 грн коштуватиме ІФА-тест на імунітет до коронавірусу для кременчужан. Аби пройти дану діагностику, усі бажаючі можуть звернутися до консультативно-діагностичного центру лікарні «Придніпровської» за адресою вулиця Леонова, 12, який додатково (разом з лабораторією у перинатальному центрі) виконуватиме такі дослідження. Про це на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії повідомив керівник управління охорони здоров’я міста Максим Середа.





Під час засідання міський голова Віталій Малецький запитав, чого приватні клініки нашого міста проводять це дослідження за значно більшу суму – за 1200 грн. Максим Середа пояснив, що така велика різниця зумовлена тим, що у комунальній лабораторії тест робитимуть за собівартістю, а приватні компанії, звичайно, хочуть заробити, звідси і накрутки.





Втім, є категорії населення, яким не треба буде платити за проведення ІФА-діагностики:

пацієнти з підозрами на коронавірусну інфекцію;

контактні з ними особи;

хворі з пневмоніями;

медичний персонал;

службовці Національної поліції України та Національної гвардії України, які задіяні в боротьбі з COVID -19;

пацієнти, які потребуватимуть отримання медичних послуг третинного рівня.





Вищезазначеним людям ІФА-дослідження проводитимуть безкоштовно, покриваючи витрати з міського бюджету.









Разом з тим, керівники деяких кременчуцьких підприємств виявили бажання обстежити ІФА-методом своїх працівників. У такому випадку робітники проходитимуть дане обстеження за кошти підприємств.





Варто зазначити, що 29 травня, у перший день проведення імуноферментних досліджень, у Кременчуці було проведено 25 ІФА-тестів у перинатальному центрі. Пресслужба мерії нашого міста надала світлини, які ілюструють роботу лабораторії зсередини.