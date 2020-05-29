Примхи погоди не стали на заваді вітрильної регати, яка стала окрасою на Дніпрі

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 913



























Фото: Артем Коваленко

30 травня спортивні змагання після карантину відкрила вітрильна регата, яка стала справжньою окрасою. Білосніжні яхти, як перлини на Дніпрі, під примхи погоди долали дистанцію, то під сильним вітром, то під дощем, то під яскравим сонцем.









75 учасників з Кременчука, Горішніх Плавнів, Харкова та Переяслав-Хмельницького взяли участь у відкритті вітрильного сезону, загалом 18 яхт. Спортсмени обійшли острів Шаламай та повернулися у точку старту – район річкового порту.





За дійством спостерігали кременчужани як з правого берега Дніпра, так і на пляжі в районі «Афін».



