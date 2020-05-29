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До крові: палець 13-річної кременчужанки застряг у каблучці

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 1 061

 

Звільняли дівчинку з обіймів металевого кільця п'ять рятувальників разом з медсестрою дитячої лікарні

30 травня близько 14.30 чергова медсестра дитячої міської лікарні, що на вулиці Павлова, 16, зателефонувала рятувальникам та повідомила про те, що палець 13-річної кременчужанки застряг у каблучці, зняти її самостійно дитина не може.


За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС України, підрозділ рятувальників з п'яти чоловік виїхав на допомогу, а за пів години ДСНС-ники звільняли дівчинку з обіймів металевого кільця, зрізавши його з пальця болгаркою.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: кольцо ребенок спасатели медсестра
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