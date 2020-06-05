Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 05.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна25964
Кременчук110
Хворі:
Україна13830
Кременчук4
Одужало:
Україна11372
Кременчук102
Померло:
Україна762
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні майже 27 тисяч осіб інфікувалися коронавірусом

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 404

 

За добу зафіксовано 485 нових випадків

Станом на ранок 7 червня в Україні 26 999 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 788 осіб, 12054 пацієнти одужало.


За добу зафіксовано 485 нових випадків, - інформує МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1136 випадків;
  • Волинська область — 1052 випадки;
  • Дніпропетровська область — 971 випадок;
  • Донецька область — 231 випадок;
  • Житомирська область — 881 випадок;
  • Закарпатська область — 1322 випадки;
  • Запорізька область — 495 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1562 випадки;
  • Кіровоградська область — 553 випадки;
  • м. Київ — 3418 випадків;
  • Київська область — 1784 випадки;
  • Львівська область — 2121 випадок;
  • Луганська область — 54 випадки;
  • Миколаївська область — 309 випадків;
  • Одеська область — 996 випадків;
  • Полтавська область — 274 випадки;
  • Рівненська область — 2046 випадків;
  • Сумська область — 193 випадки;
  • Тернопільська область — 1275 випадків;
  • Харківська область — 1251 випадки;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 518 випадків;
  • Чернівецька область — 3639 випадків;
  • Черкаська область — 460 випадків;
  • Чернігівська область — 279 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
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