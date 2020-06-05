В Україні майже 27 тисяч осіб інфікувалися коронавірусом

За добу зафіксовано 485 нових випадків
Станом на ранок 7 червня в Україні 26 999 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 788 осіб, 12054 пацієнти одужало.
За добу зафіксовано 485 нових випадків, - інформує МОЗ України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1136 випадків;
- Волинська область — 1052 випадки;
- Дніпропетровська область — 971 випадок;
- Донецька область — 231 випадок;
- Житомирська область — 881 випадок;
- Закарпатська область — 1322 випадки;
- Запорізька область — 495 випадків;
- Івано-Франківська область — 1562 випадки;
- Кіровоградська область — 553 випадки;
- м. Київ — 3418 випадків;
- Київська область — 1784 випадки;
- Львівська область — 2121 випадок;
- Луганська область — 54 випадки;
- Миколаївська область — 309 випадків;
- Одеська область — 996 випадків;
- Полтавська область — 274 випадки;
- Рівненська область — 2046 випадків;
- Сумська область — 193 випадки;
- Тернопільська область — 1275 випадків;
- Харківська область — 1251 випадки;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 518 випадків;
- Чернівецька область — 3639 випадків;
- Черкаська область — 460 випадків;
- Чернігівська область — 279 випадків.