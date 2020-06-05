«Карантинний» протокол отримав житель Полтавщини, який відмовився від повторного ПЛР-тестування

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 320

1 червня Київський районний суд Полтави розглянув протокол, складений на чоловіка за порушення ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей). Суть порушення - чоловік відмовився від повторного проходження тесту на коронавірус.





Сам порушник під час розгляду справи пояснив, що в період карантину хворів на ГРВІ, яка згодом переросла в пневмонію. Протягом двох тижнів перебував на лікарняному. 14 квітня лікарняний сімейним лікарем був закритий і 15 квітня він вийшов на роботу. 10 квітня йому було зроблено ПЛР-тест на наявність коронавірусу, який дав негативний результат. Від повторного проведення тесту він дійсно відмовився, оскільки на той час його лікарняний вже був закритий і він приступив до роботи.





Суд прийшов до висновку, що чоловік порушив санітарно-протиепідемічні правила, тому його визнали винним. Чоловіка звільнили від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.





З текстом постанови можна ознайомитися тут.