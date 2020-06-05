Міністр інфраструктури повідомив, в яких областях скоро з'явиться система автофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 16:06
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Невдовзі на українських дорогах встановлять ще 220 камер
Ще 220 комплексів автоматичної фіксації буде встановлено на дорогах України у місцях з найвищою концентрацією ДТП. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За словами міністра, вже погоджено 41 місце для 58 камер:
- 2 – у Вінницькій області;
- 1 – у Волинській;
- 1 – у Житомирській;
- 2 – у Закарпатській;
- 2 – у Запорізькій;
- 2 – у Харківській;
- 2 – у Черкаській;
- 1 – у Рівненській;
- 2 – у Тернопільській;
- 3 – у Одеській;
- 2 – у Івано-Франківській;
- 21 – у Львівській.