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Міністр інфраструктури повідомив, в яких областях скоро з'явиться система автофіксації порушень ПДР

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 1

Невдовзі на українських дорогах встановлять ще 220 камер

Ще 220 комплексів автоматичної фіксації буде встановлено на дорогах України у місцях з найвищою концентрацією ДТП. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.


За словами міністра, вже погоджено 41 місце для 58 камер:

  • 2 – у Вінницькій області;
  • 1 – у Волинській;
  • 1 – у Житомирській;
  • 2 – у Закарпатській;
  • 2 – у Запорізькій;
  • 2 – у Харківській;
  • 2 – у Черкаській;
  • 1 – у Рівненській;
  • 2 – у Тернопільській;
  • 3 – у Одеській;
  • 2 – у Івано-Франківській;
  • 21 – у Львівській.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ПДД
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