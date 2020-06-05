Міністр інфраструктури повідомив, в яких областях скоро з'явиться система автофіксації порушень ПДР

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 1

Невдовзі на українських дорогах встановлять ще 220 камер

Ще 220 комплексів автоматичної фіксації буде встановлено на дорогах України у місцях з найвищою концентрацією ДТП. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.





За словами міністра, вже погоджено 41 місце для 58 камер: