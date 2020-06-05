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Документи з «Дії» не можуть бути підставою для перетину кордону - Держприкордонслужба

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 987

Потрібно мати лише паперові документи

Державна прикордонна служба України спростувала інформацію, поширену деякими ЗМІ, щодо можливості подавати електронний паспорт для перетину українського кордону.


-...жоден із пунктів Порядку застосування, визначених Постановою, не передбачає можливості пред’явлення е-паспорта для виїзду за кордон власне під час перетину державного кордону і проходження процедур оформлення зокрема.


Отже, на сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні.


Натомість пред'явлення електронних документів у мобільному додатку «Дія» можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком, чітко визначеним відповідною Постановою, - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Дія
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