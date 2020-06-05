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Надзвичайні новини, Полтавщина

Управління Держпраці у Полтавській області попереджає про шахраїв

Сьогодні, 09:11 Переглядів: 1 184

Аферисти під виглядом інспекторів праці можуть вимагати у бізнесменів гроші

Управління Держпраці у Полтавській області попереджає суб’єктів господарювання про шахраїв. Під виглядом інспекторів праці аферисти можуть вимагати у підприємців гроші, - йдеться у повідомленні на сайті управління.


Начальник Управління Держпраці у Полтавській області Сергій Щербак закликає роботодавців бути пильними та уточнювати дані осіб, які називаються інспекторами.


Зауважують, що жодних «попередніх» відвідувань, телефонних дзвінків напередодні перевірок чи збору коштів на благодійність інспектори праці не здійснюють. У випадку отримання подібного телефонного дзвінка чи візиту осіб, які називаються фахівцями органів Держпраці або навіть у разі виникнення підозри, звертайтесь до Управління Держпраці у Полтавській області за телефоном: (0532) 56-40-76.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Держпраці шахрайство
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