До уваги ФОПів у Кременчуці: розширено перелік тих, хто може отримати «карантинну» допомогу на дітей

Внесені зміни дозволяють отримати допомогу з травня, навіть якщо підприємець звернувся по неї у червні
Крюківське управління соцзахисту звертає увагу кременчуцьких ФОПів на зміни в урядовій постанові № 329 (від 22 квітня 2020 року), які КМУ ухвалив першого червня. Фактично розширений перелік ФОПів, які можуть отримати допомогу на дітей до 10 років під час карантину. Це стосується підприємців-спрощенців, які належать до 1-ї та 2-ї групи платників єдиного податку.
Відповідно до змін, право на отримання допомоги на дітей мають:
Фахівці Крюківського УСЗН звертають увагу, що відповідно до внесених змін допомога на дітей фізичним особам-підприємцям, які звернулися за її призначенням у травні-червні 2020 р., призначається та виплачується, починаючи з травня 2020 року одному з батьків (опікуну), з яким постійно проживає дитина, на кожну таку дитину.
Держпідтримка не призначається, якщо сім’я вже отримує виплату за програмою «Муніципальна няня».
Нагадаємо, допомога надається на кожну дитину до 10 років (включно) у розмірі прожиткового мінімуму. Зокрема, фізичним особам-підприємцям передбачені такі виплати:
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
УСЗН Автозаводського району: 75-86-86, 75-86-85, (068)265-68-25
УСЗН Крюківського району: 6-13-63, (096)403-29-69, (050)582-03-92
Запис у ЦНАП за телефонами: 15-88, 75-85-09, (067)405-50-80, (066)888-02-06, або на сайті:
cnap-kremen.gov.ua