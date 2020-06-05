До уваги ФОПів у Кременчуці: розширено перелік тих, хто може отримати «карантинну» допомогу на дітей

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 953

Внесені зміни дозволяють отримати допомогу з травня, навіть якщо підприємець звернувся по неї у червні

Крюківське управління соцзахисту звертає увагу кременчуцьких ФОПів на зміни в урядовій постанові № 329 (від 22 квітня 2020 року), які КМУ ухвалив першого червня. Фактично розширений перелік ФОПів, які можуть отримати допомогу на дітей до 10 років під час карантину. Це стосується підприємців-спрощенців, які належать до 1-ї та 2-ї групи платників єдиного податку.

Відповідно до змін, право на отримання допомоги на дітей мають:

фізичні особи - підприємці, які сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи–підприємця;

фізичні особи - підприємці, які зареєструвалися у січні ― березні 2020 р.;

особи, які отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу та звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

фізичні особи - підприємці, які до березня 2020 р. (включно) перейшли на спрощену систему оподаткування та обрали першу або другу групу платників єдиного податку.

Фахівці Крюківського УСЗН звертають увагу, що відповідно до внесених змін допомога на дітей фізичним особам-підприємцям, які звернулися за її призначенням у травні-червні 2020 р., призначається та виплачується, починаючи з травня 2020 року одному з батьків (опікуну), з яким постійно проживає дитина, на кожну таку дитину.

Держпідтримка не призначається, якщо сім’я вже отримує виплату за програмою «Муніципальна няня».

Нагадаємо, допомога надається на кожну дитину до 10 років (включно) у розмірі прожиткового мінімуму. Зокрема, фізичним особам-підприємцям передбачені такі виплати:

на дитину до 6 років - 1 779 грн;

на дитину від 6 до 10 років - 2 218 грн.





Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

УСЗН Автозаводського району: 75-86-86, 75-86-85, (068)265-68-25

УСЗН Крюківського району: 6-13-63, (096)403-29-69, (050)582-03-92

Запис у ЦНАП за телефонами: 15-88, 75-85-09, (067)405-50-80, (066)888-02-06, або на сайті:

cnap-kremen.gov.ua