На Полтавщині злочинці підірвали машину «Укрпошти», забрали 2,5 млн грн та пістолет (додано)

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Двоє людей, які їхали в автомобілі «Газель», отримали тілесні ушкодження

7 липня близько 10.00 поблизу села Тишки Лубенського району злочинці підірвали автомобіль «Газель», який належить «Укрпошті», та забрали більше 2,5 млн грн і табельний пістолет охоронця.





Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області, внаслідок розбійного нападу двоє людей, що їхали в авто, отримали тілесні ушкодження.





Наразі поліція проводить оперативно-розшукові заходи, щоб встановити та затримати особливо небезпечних злочинців.





За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (Замах на вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Тривають слідчі дії.





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За інформацією інтернет-видання «Полтавщина», в Полтавській області запроваджений план «Перехват», пости поліції перевіряють автомобілі на в’їздах до Полтави, що спричинило велику тягнучку на дорогах.