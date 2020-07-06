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Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині злочинці підірвали машину «Укрпошти», забрали 2,5 млн грн та пістолет (додано)

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 4 486 Коментарів: 16

 

Двоє людей, які їхали в автомобілі «Газель», отримали тілесні ушкодження

7 липня близько 10.00 поблизу села Тишки Лубенського району злочинці підірвали автомобіль «Газель», який належить «Укрпошті», та забрали більше 2,5 млн грн і табельний пістолет охоронця.


 

Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області, внаслідок розбійного нападу двоє людей, що їхали в авто, отримали тілесні ушкодження.


Наразі поліція проводить оперативно-розшукові заходи, щоб встановити та затримати особливо небезпечних злочинців.


За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (Замах на вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Тривають слідчі дії.


Додано:


За інформацією інтернет-видання «Полтавщина», в Полтавській області запроваджений план «Перехват», пости поліції перевіряють автомобілі на в’їздах до Полтави, що спричинило велику тягнучку на дорогах.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: Укрпочта взрыв ограбление деньги пистолет
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 16

4 552
Solenoid:
Сьогодні, 12:57

Ещё бы на телеге перевозили.


24 2
368
evgeniys:
Сьогодні, 12:59

Почему 2,5 миллиона не ехало в инкасаторской машине?


32 0
892
Angel737:
Сьогодні, 13:03

Почему 2,5 миллиона не ехало в инкасаторской машине?

Могу предположить.

Руководство страны и Укрпочты - Экономит!

Ганьба!!!

Одно радует, что те 2-е сотрудников - Живы!


25 2
864
shoni1970:
Сьогодні, 13:03

Кому-то пенсия не доехала. В селах банковские карточки не ходят, а наличку платят через Укрпошту. Искать надо среди тех, кто эту машину деньгами заправлял и знал маршрут, так как не каждый день такие суммы перевозят.

 


33 0
105
Yuri:
Сьогодні, 13:18

Ну и кто в эту "охрану" идет? Те, которых даже в полицию не берут... 


8 1
283
law-abiding citizen:
Сьогодні, 13:22

Цитата: evgeniys

Почему 2,5 миллиона не ехало в инкасаторской машине?

Ибо инкасаторскую машину грабонуть сложнее, а так все просчитано. Сообщили кому надо, два с половиной ляма распилили. Профит.


16 0
278
cheh_a:
Сьогодні, 13:35

проверять надо еще и знакомых инкасаторов-классика жанра


12 0
296
wtf100500:
Сьогодні, 13:39

Тут же всё просто, у них ЗП 5-6К грн, о каких инкасаторах речь?) Укрпочта в своем стиле. 


8 0
1 305
shtai:
Сьогодні, 14:12

А чем они подорвали Газель так, что только часть крыши свернулась? Петардой?


3 0
864
shoni1970:
Сьогодні, 14:22

Цитата: shtai

А чем они подорвали Газель так, что только часть крыши свернулась? Петардой?

То вышло непроизвольно, из охранника.

 


2 2
44
ags:
Сьогодні, 14:27

Перекрывают трафик, шмонают машины. Я бы в подготовленную яму в лесу это прикопал не далеко и поехал с широкой улыбкой. А вообще, тут уже всё написали по поводу подозрений. Либо связи сопровождающих, либо начальства, которые это дело готовили. Нечего тут и добавить в этом бардаке. Почтальйонша разносит тысячи, в день пенсий её можно спокойно поджидать с деньгами, по отделениям возят в ржавых вёдрах всё, красота...


7 1
30
777:
Сьогодні, 14:33

Эта сумма не стоит 10-15 лет ... а ведь все равно поймают!


4 1
191
JJAbrams:
Сьогодні, 14:53

Цитата: evgeniys

Почему 2,5 миллиона не ехало в инкасаторской машине?

о чем говорить если пенсию носят почтальоны пешком до дома пенсионеров без какой либо охраны, даже не на машине. Может уже задумаются над тем что бы почта выполняла свои прямые функции почтампа, а не банка\финасовой организации


8 0
279
gansit:
Сьогодні, 15:49

Цитата: 777

Эта сумма не стоит 10-15 лет ... а ведь все равно поймают!

Поймают да не тех,а левых.


1 0
544
vetalman:
Сьогодні, 16:06

2014 году за Кобеляками также была взорвана инкассаторская машина выстрелом с гранатомёта все сотрудники охраны погибли 


0 0
99
VladimirS:
Сьогодні, 16:27

Согласно законопроекта № 2788-д Укрпочта станет банком со счетами, депозитами и простыми "газельками" для перевозки миллионов.....


0 0

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