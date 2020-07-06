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Кременчук, Політика

Рейтинг «Слуги народа» упал – а у радикалов и партии Шария вырос

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 901 Коментарів: 8

 

Опрос «Телеграфа»

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, лишь 18,6% украинцев проголосовали бы за партию «Слуга народа». В декабре 2019-го таких было 34,6%. По данным группы Рейтинг, в настоящее время партия «Слуга народа» имеет самый низкий рейтинг за всё время существования.


Группа Рейтинг опубликовала результаты свежего социологического исследования. Его проводили 24-28 июня.


Социологи спросили украинцев, за какую партию они готовы отдать голоса на парламентских выборах?

  • 18,6% из всех респондентов проголосовали бы за президентскую партию «Слуга народа».
  • На втором месте ОПЗЖ – на них 10,4%.
  • Третье место у ЕС – 8,2%.
  • Четвертое – у «Батьківщини» (7,5%).

 


Остальные партии не проходят 5% барьер. Пятое место у радикалов Ляшко (2,8%). Седьмое – у партии Шарика (2,5%), восьмое – у партии «Сила и честь» (2,3%). Дальше идут партии, не набравшие и 2%.


18,6% респондентов не смогли ответить, какую бы партию они поддержали, а 14,8% не пошли бы голосовать.



Вниз по лестнице, ведущей вверх

По данным группы Рейтинг, в июне 2020 года у партии «Слуга народа» зафиксирован самый низкий рейтинг за всю историю её существования – 29,3% (это данные по избирателям, которые пойдут голосовать и уже определились с выбором).


Наиболее высокий рейтинг «Слуги народа» пришелся на предвыборный сентябрь 2019 года – тогда её готовы были поддержать 65% избирателей, определившихся с выбором.


 



Информация об исследовании:

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність:  2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року.


Рождественская картинка

А вот результаты аналогичного исследования группы Рейтинг за декабрь 2019 года. Оно проводилось 13-17 декабря 2019 года.


В этот период 34,6% всех респондентов готовы были проголосовать за партию «Слуга народа». Таким образом за прошедшие полгода партия потеряла 16% среди всех избирателей – а среди тех, кто уже определился с выбором, ещё больше – 18,5% (в 2019-м таких было 47,8%, в 2020-м – 29,3%).


 


Четверка лидеров, проходящих 5% барьер, в 2019 была такой же – «Слуга народа», ОПЗЖ, ЕС, «Батьківщина».


Много потерял «Голос» – в 2019-м у него было 3,1%, в июне 2020-го осталось 1,8%.


А вот радикалы Ляшко набрали голоса – в 2019-м, после выборов, у них оставалось 1,6%, в июне 2020-го стало 2,8%.

Подросли и показатели у партии Шария. В 2019-м они имели 1,2%, в июне 2020-го у них 2,5%.


«ТелеграфЪ» предлагает читателям принять участие в опросе на сайте:

11
Автор: Лариса Артеменко
Теги: Слуга народа партия "Слуга народа" парламентские выборы социология рейтинг избиратели радикалы Зеленский Вакарчук Ляшко Кременчуг группа Рейтинг

Если бы парламентские выборы состоялись сегодня, за какую партию вы бы проголосовали?

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Коментарі: 8

371
Pereselenets:
Сьогодні, 12:50

Голосующие за Шария украинцы - это как голосующие за Геббельса евреи. Хотя, чего удивляться: говорят, когда евреи шли в Бабий Яр, они думали, что их повезут в Палестину...


69 32
32
ASGARD:
Сьогодні, 12:58

Цитата: Pereselenets

Голосующие за Шария украинцы - это как голосующие за Геббельса евреи. Хотя, чего удивляться: говорят, когда евреи шли в Бабий Яр, они думали, что их повезут в Палестину...

кто такой шарий?


22 13
4 552
Solenoid:
Сьогодні, 13:02

Так смысл ходить, если некого выбирать? Где пункт против всех в бюллетенях?



Мда, судя по этому опросу *** и *** навалом в городе. Что ни есть хорошо. Ничему история не учит.


49 16
864
shoni1970:
Сьогодні, 13:10

Цитата: Pereselenets

Голосующие за Шария украинцы - это как голосующие за Геббельса евреи. Хотя, чего удивляться: говорят, когда евреи шли в Бабий Яр, они думали, что их повезут в Палестину...

Сьогодні Верховний Суд України визнав Шарія " кремлівським проектом". Тож тепер є постанова вищої судової інстанції України, яка дозволяє абсолютно легально називати Шарія “кремлівським проєктом” і блогером, якого “використовують його російські господарі”. Шарій програв Верховний суд і тепер будь-хто може безкарно називати його такими епітетами”.

39 15
225
Iva:
Сьогодні, 13:26

У ***, почти, 1%!

Это ж надо?

[Аккуратнее с разжиганием межнациональной розни. За такое можно отправиться в бан. Администрация.]



Цитата: shoni1970
Цитата: Pereselenets

Голосующие за Шария украинцы - это как голосующие за Геббельса евреи. Хотя, чего удивляться: говорят, когда евреи шли в Бабий Яр, они думали, что их повезут в Палестину...

Сьогодні Верховний Суд України визнав Шарія " кремлівським проектом". Тож тепер є постанова вищої судової інстанції України, яка дозволяє абсолютно легально називати Шарія “кремлівським проєктом” і блогером, якого “використовують його російські господарі”. Шарій програв Верховний суд і тепер будь-хто може безкарно називати його такими епітетами”.

Брехать не мешки таскать!

Не "кремливськым проэктом", а прямой рукой Путина!

Гы-гы-гы!


8 38
1 305
shtai:
Сьогодні, 14:26

Кто платит за эти статьи? Чем ближе месные выборы тем больше треша будет?


12 1
864
shoni1970:
Сьогодні, 16:19

Цитата: Iva

У ***, почти, 1%!

Это ж надо?

[Аккуратнее с разжиганием межнациональной розни. За такое можно отправиться в бан. Администрация.]



Цитата: shoni1970
Цитата: Pereselenets

Голосующие за Шария украинцы - это как голосующие за Геббельса евреи. Хотя, чего удивляться: говорят, когда евреи шли в Бабий Яр, они думали, что их повезут в Палестину...

Сьогодні Верховний Суд України визнав Шарія " кремлівським проектом". Тож тепер є постанова вищої судової інстанції України, яка дозволяє абсолютно легально називати Шарія “кремлівським проєктом” і блогером, якого “використовують його російські господарі”. Шарій програв Верховний суд і тепер будь-хто може безкарно називати його такими епітетами”.

Брехать не мешки таскать!

Не "кремливськым проэктом", а прямой рукой Путина!

Гы-гы-гы!

Прямой рукой Путина, ворующей говно у Зеленского? Гы-гы-гы!


8 0
32
Kremzp:
Сьогодні, 16:22

Цитата: Pereselenets

Голосующие за Шария украинцы - это как голосующие за Геббельса евреи. Хотя, чего удивляться: говорят, когда евреи шли в Бабий Яр, они думали, что их повезут в Палестину...

Чем Вам ППШ-то не угодила?? То, что они хотят мир в стране (так может Вы против?), или может тем, что призывают к соблюдению "закона один для всех" (Вы тоже против?). А может Вы за то, чтобы мы и дальше брали деньги у МВФ под дикий процент плюс уничтожение лечебных и учебных учреждений? При этом ППШ (по оценкам разных "рейтингов") набирает всго-то 1,5-2,5%. Только почему-то даже это приводит к дичайшему "подгоранию" не только у власти, но и у таких комментаторов как Вы.


2 8

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