Рейтинг «Слуги народа» упал – а у радикалов и партии Шария вырос

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 901 Коментарів: 8

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, лишь 18,6% украинцев проголосовали бы за партию «Слуга народа». В декабре 2019-го таких было 34,6%. По данным группы Рейтинг, в настоящее время партия «Слуга народа» имеет самый низкий рейтинг за всё время существования.



Группа Рейтинг опубликовала результаты свежего социологического исследования. Его проводили 24-28 июня.





Социологи спросили украинцев, за какую партию они готовы отдать голоса на парламентских выборах?

18,6% из всех респондентов проголосовали бы за президентскую партию «Слуга народа».

На втором месте ОПЗЖ – на них 10,4%.

Третье место у ЕС – 8,2%.

Четвертое – у «Батьківщини » (7,5%).



Остальные партии не проходят 5% барьер. Пятое место у радикалов Ляшко (2,8%). Седьмое – у партии Шарика (2,5%), восьмое – у партии «Сила и честь» (2,3%). Дальше идут партии, не набравшие и 2%.



18,6% респондентов не смогли ответить, какую бы партию они поддержали, а 14,8% не пошли бы голосовать.







Вниз по лестнице, ведущей вверх

По данным группы Рейтинг, в июне 2020 года у партии «Слуга народа» зафиксирован самый низкий рейтинг за всю историю её существования – 29,3% (это данные по избирателям, которые пойдут голосовать и уже определились с выбором).





Наиболее высокий рейтинг «Слуги народа» пришелся на предвыборный сентябрь 2019 года – тогда её готовы были поддержать 65% избирателей, определившихся с выбором.













Информация об исследовании:

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року.



Рождественская картинка

А вот результаты аналогичного исследования группы Рейтинг за декабрь 2019 года. Оно проводилось 13-17 декабря 2019 года.



В этот период 34,6% всех респондентов готовы были проголосовать за партию «Слуга народа». Таким образом за прошедшие полгода партия потеряла 16% среди всех избирателей – а среди тех, кто уже определился с выбором, ещё больше – 18,5% (в 2019-м таких было 47,8%, в 2020-м – 29,3%).







Четверка лидеров, проходящих 5% барьер, в 2019 была такой же – «Слуга народа», ОПЗЖ, ЕС, «Батьківщина».





Много потерял «Голос» – в 2019-м у него было 3,1%, в июне 2020-го осталось 1,8%.



А вот радикалы Ляшко набрали голоса – в 2019-м, после выборов, у них оставалось 1,6%, в июне 2020-го стало 2,8%.

Подросли и показатели у партии Шария. В 2019-м они имели 1,2%, в июне 2020-го у них 2,5%.



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