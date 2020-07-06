Працівник спецпідрозділу «КОРД» «Майбік» завоював срібло в триатлоні Ukrman

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 460 Коментарів: 1

Участь у триатлоні - це шанс випробувати себе, свої сили, перемогти страх та сумніви. В такі моменти розумієш, що ти здатен на більше

Старший інспектор спецпідрозділу «КОРД» Полтавської області на позивний «Майбік» успішно фінішував у надвиснажливому змаганні Ukrman Trail Triathlon. За інформацією пресслужби поліції змагання відбувся 4 липня у селі Біляївка Харківської області.





Під час гонки поліцейський безупинно здолав дистанцію 3,8 км плавання у Бакаївському ставку, подолав 180 км складного велоетапу (Муравського шляху й долини ріки Берека), а також пробіг 42,2 км.





Спецпризначенець вважає: «Участь у триатлоні - це шанс випробувати себе, свої сили, перемогти страх та сумніви. В такі моменти розумієш, що ти здатен на більше».