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Кременчук, Спорт

Працівник спецпідрозділу «КОРД» «Майбік» завоював срібло в триатлоні Ukrman

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 460 Коментарів: 1

 

Участь у триатлоні - це шанс випробувати себе, свої сили, перемогти страх та сумніви. В такі моменти розумієш, що ти здатен на більше

Старший інспектор спецпідрозділу «КОРД» Полтавської області на позивний «Майбік» успішно фінішував у надвиснажливому змаганні Ukrman Trail Triathlon. За інформацією пресслужби поліції змагання відбувся 4 липня у селі Біляївка Харківської області.


Під час гонки поліцейський безупинно здолав дистанцію 3,8 км плавання у Бакаївському ставку, подолав 180 км складного велоетапу (Муравського шляху й долини ріки Берека), а також пробіг 42,2 км.


Спецпризначенець вважає: «Участь у триатлоні - це шанс випробувати себе, свої сили, перемогти страх та сумніви. В такі моменти розумієш, що ти здатен на більше».

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Автор: Альона Душенко
Теги: КОРД триатлон
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 613
ИМХО:
Сьогодні, 14:23

Мужчина!


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