Судитимуть водія з Києва, який спричинив ДТП в якій загинув неповнолітній

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 923 Коментарів: 1

На Полтавщині судитимуть киянина, обвинуваченого у ДТП, в результаті якої загинув неповнолітній. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.



До Пирятинського районного суду для розгляду по суті направили обвинувальний акт стосовно 31-річного жителя Києва. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

За даними слідства, наприкінці травня цього року водій авто Renault Kengoo їхав до Києва. На території Пирятинського району він виїхав за межі проїзної частини і в’їхав у металеву огорожу. У результаті зіткнення 17-річний пасажир авто загинув на місці.