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Надзвичайні новини

Судитимуть водія з Києва, який спричинив ДТП в якій загинув неповнолітній

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 923 Коментарів: 1

17-річний хлопець був пасажиром

На Полтавщині судитимуть киянина, обвинуваченого у ДТП, в результаті якої загинув неповнолітній. Про це повідомляє пресслужба прокуратури. 
 
До Пирятинського районного суду для розгляду по суті направили обвинувальний акт стосовно 31-річного жителя Києва. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

 

За даними слідства, наприкінці травня цього року водій авто Renault Kengoo їхав до Києва. На території Пирятинського району він виїхав за межі проїзної частини і в’їхав у металеву огорожу. У результаті зіткнення 17-річний пасажир авто загинув на місці.

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Автор: Альона Душенко
Теги: прокуратура
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

195
Чувааак:
Сьогодні, 11:52

нагадайте будь ласка яка доля шумахера шо на бачку малого возив, і потрапив в ДТП біля ПБ на Жовтневій в минулому чи позаминулому році? Тоді влетіли в жигуль, і в малого був перелом руки


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