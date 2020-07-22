Знову рекорд: 8 дитячо-юнацьких команд «Кременчука» зіграють у всеукраїнських змаганнях

Сьогодні, 12:10 Переглядів: 237

У новому сезоні-2020/2021 у всеукраїнських змаганнях зіграють відразу 8 дитячо-юнацьких хокейних команд «Кременчук» з КДЮСШ «Авангард». Це на одну більше за минулий рік, який також був рекордним. Юні кременчуцькі хокеїсти виступатимуть у восьми вікових категоріях з 2005 по 2012 роки. Про це повідомляє пресслужба ХК «Кременчук».

Дитячо-юнацький кременчуцький хокей посилив і тренерський штаб - знамениті українські хокеїсти, ексгравці національної збірної України, нападник Артем Гніденко та воротар Вадим Селіверстов тренуватимуть команди КДЮСШ «Авангард» в Кременчуці.





Нагадаємо, що «Кременчук-2006» першим серед КДЮСШ в першості України в сезоні-2017/18 піднявся на п'єдестал, завоювавши бронзові медалі у чемпіонаті U-12. Є перші успіхи кременчужан і в дорослому хокеї - переможцем регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-Матч сезону-2019/20 у складі команди-майстрів ХК «Кременчук» став вихованець кременчуцького хокею Гліб Варава. 1 вересня підопічні Олександра Савицького зіграють у півфіналі плей-оф з «Білим Барсом».