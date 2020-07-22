За добу в Україні зареєстрували 920 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 6

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1605 українців померли від цієї хвороби

В Україні за останню добу зафіксували 920 нових випадків коронавірусної хвороби, з них на Полтавщині – 6. За даними МОЗ, станом на 9.00

26 липня у нашій країні налічують 64 849 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало (за добу видужало 310 людей). Загалом проведено 963 641 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2549 випадків;

Волинська область — 3560 випадків;

Дніпропетровська область — 1329 випадків;

Донецька область — 850 випадків;

Житомирська область — 1709 випадків;

Закарпатська область — 4841 випадок;

Запорізька область — 734 випадки;

Івано-Франківська область — 4025 випадків;

Кіровоградська область — 693 випадки;

м. Київ — 7620 випадків;

Київська область — 3503 випадки;

Львівська область — 8832 випадки;

Луганська область — 120 випадків;

Миколаївська область — 546 випадків;

Одеська область — 2907 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Рівненська область — 5623 випадки;

Сумська область — 430 випадків;

Тернопільська область — 2725 випадків;

Харківська область — 3381 випадок;

Херсонська область — 219 випадків;

Хмельницька область — 1059 випадків;

Чернівецька область — 5592 випадки;

Черкаська область — 897 випадків;

Чернігівська область — 711 випадків.





Полтавська ОДА інформує, що на Полтавщині за добу COVID-19 діагностували у 6 осіб:

три випадки – у Полтаві;

два – у Кременчуці;

один випадок – на Гадяччині.

Загалом одужали вже 320 жителів області, продовжують лікування 60 людей.