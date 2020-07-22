Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.07.2020 12:00
Підтверджені:
Україна60995
Кременчук125
Хворі:
Україна26289
Кременчук5
Одужало:
Україна33172
Кременчук116
Померло:
Україна1534
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні зареєстрували 920 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 6

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 584

 

1605 українців померли від цієї хвороби

В Україні за останню добу зафіксували 920 нових випадків коронавірусної хвороби, з них на Полтавщині – 6. За даними МОЗ, станом на 9.00

26 липня у нашій країні налічують 64 849 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало (за добу видужало 310 людей). Загалом проведено 963 641 тестування методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2549 випадків;
  • Волинська область — 3560 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1329 випадків;
  • Донецька область — 850 випадків;
  • Житомирська область — 1709 випадків;
  • Закарпатська область — 4841 випадок;
  • Запорізька область — 734 випадки;
  • Івано-Франківська область — 4025 випадків;
  • Кіровоградська область — 693 випадки;
  • м. Київ — 7620 випадків;
  • Київська область — 3503 випадки;
  • Львівська область — 8832 випадки;
  • Луганська область — 120 випадків;
  • Миколаївська область — 546 випадків;
  • Одеська область — 2907 випадків;
  • Полтавська область — 394 випадки;
  • Рівненська область — 5623 випадки;
  • Сумська область — 430 випадків;
  • Тернопільська область — 2725 випадків;
  • Харківська область — 3381 випадок;
  • Херсонська область — 219 випадків;
  • Хмельницька область — 1059 випадків;
  • Чернівецька область — 5592 випадки;
  • Черкаська область — 897 випадків;
  • Чернігівська область — 711 випадків.


 

Полтавська ОДА інформує, що на Полтавщині за добу COVID-19 діагностували у 6 осіб:

Загалом одужали вже 320 жителів області, продовжують лікування 60 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика Полтавщина
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