За добу в Україні зареєстрували 920 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 6

1605 українців померли від цієї хвороби
В Україні за останню добу зафіксували 920 нових випадків коронавірусної хвороби, з них на Полтавщині – 6. За даними МОЗ, станом на 9.00
26 липня у нашій країні налічують 64 849 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало (за добу видужало 310 людей). Загалом проведено 963 641 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2549 випадків;
- Волинська область — 3560 випадків;
- Дніпропетровська область — 1329 випадків;
- Донецька область — 850 випадків;
- Житомирська область — 1709 випадків;
- Закарпатська область — 4841 випадок;
- Запорізька область — 734 випадки;
- Івано-Франківська область — 4025 випадків;
- Кіровоградська область — 693 випадки;
- м. Київ — 7620 випадків;
- Київська область — 3503 випадки;
- Львівська область — 8832 випадки;
- Луганська область — 120 випадків;
- Миколаївська область — 546 випадків;
- Одеська область — 2907 випадків;
- Полтавська область — 394 випадки;
- Рівненська область — 5623 випадки;
- Сумська область — 430 випадків;
- Тернопільська область — 2725 випадків;
- Харківська область — 3381 випадок;
- Херсонська область — 219 випадків;
- Хмельницька область — 1059 випадків;
- Чернівецька область — 5592 випадки;
- Черкаська область — 897 випадків;
- Чернігівська область — 711 випадків.
Полтавська ОДА інформує, що на Полтавщині за добу COVID-19 діагностували у 6 осіб:
Загалом одужали вже 320 жителів області, продовжують лікування 60 людей.