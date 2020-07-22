Здоров'я, подвійне вбивство та собака, який загубився: що почитати кременчужанам

Ірен Роздобудько «Все, що я хотіла сьогодні»

Сьогодні Мирослава дізналася, що цей сонячний день – останній у її житті. Досі вона переймалася простими побутовими турботами: чоловік, дім, робота. Чи наважиться вона хоча б тепер повернути давно забуте відчуття щастя? Як їй прожити свій останній день?

До цієї книги увійшов ще один твір «Лікарняна повість»: оптимістична історія про те, як почати цінувати найдорожче – здоров’я, як довіритись тим, хто робить свою справу, і як почати життя заново.