Здоров'я, подвійне вбивство та собака, який загубився: що почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Ірен Роздобудько «Все, що я хотіла сьогодні»
Сьогодні Мирослава дізналася, що цей сонячний день – останній у її житті. Досі вона переймалася простими побутовими турботами: чоловік, дім, робота. Чи наважиться вона хоча б тепер повернути давно забуте відчуття щастя? Як їй прожити свій останній день?
До цієї книги увійшов ще один твір «Лікарняна повість»: оптимістична історія про те, як почати цінувати найдорожче – здоров’я, як довіритись тим, хто робить свою справу, і як почати життя заново.
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Дэвид Лисс «Заговор бумаг»
Знаменитий боксер Бенджамін Уівер, залишивши спортивну кар’єру, береться за нелегку справу приватного детектива.
Знайти боржника, який переховується від кредиторів.
Факти, що доводять позашлюбні стосунки.
Ось такі звичайні заняття Уівера.
Та цього разу таємничий клієнт просить розслідувати серйозний злочин – подвійне вбивство, вражаюче не тільки жорстокістю, а й немотивованістю. І тепер уже за самим детективом ведеться полювання.
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Давид Гроссман «З ким побігати»
Це роман про підлітків – про їхню самотність, переживання, наркотики, а ще про справжню дружбу, відданість, самопожертву і, звичайно ж, про кохання у жорстокому і небезпечному світі.
16-річний Асаф на канікулах підробляє у мерії. Йому доручають знайти господарів собаки, що загубився. Гасаючи містом, Асаф знаходить нових друзів, перебігає дорогу мафії і навіть потрапляє до поліції…