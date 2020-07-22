КрНУ та п'ять вишів Полтавщини потрапили у ТОП-200 університетів України

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Кременчуцький національний університет імені Остроградського посів 38 сходинку у рейтингу від Центру міжнародних проєктів «Євроосвіта»

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського разом з п'ятьма вишами Полтавської області потрапив у ТОП-200 університетів України. Про це повідомляє обласне комунальне інформаційне агентство «Новини Полтавщини».





Вже 14 раз Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта», у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatoryon Academic Ranking and Excellence, оприлюднює академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна» .





Заклади вищої освіти Полтавщини, які ввійшли у рейтинг, очолює КрНУ:

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського – 38 місце;

Українська медична стоматологічна академія – 44 місце;

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – 92 місце;

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка – 95 місце;

Полтавський університет економіки і торгівлі – 117 місце;

Полтавська державна аграрна академія – 123 місце.





При визначенні рейтингу вишів експерти оцінювали: академічну та науково-видавничу діяльність, цитованість наукових праць вчених університету, якість представлення та популярність ЗВО у інтернет-просторі, міжнародну співпрацю, зокрема участь у програмах Erasmus+ Європейського Союзу, а також результати всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт.





Варто зазначити, що на першому місці у списку опинився Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», на другому – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, на третьому – Сумський державний університет.