На Полтавщині за добу трапилося три ДТП: постраждала дитина

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 1 184

25 липня на Полтавщині сталося три ДТП, у яких 7 людей отримали травми, зокрема, постраждала дитина. Про аварії сповістив відділ комунікації поліції Полтавської області.



У Полтаві близько 1.00 на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Спаської зіткнулися авто Skoda Octavia, за кермом якого знаходився 35-річний чоловік, та мопед СРІ під керуванням 25-річного водія. Унаслідок ДТП водій та пасажир мопеда отримали тілесні ушкодження.





Близько 11.15 на автодорозі Миргород-Великі Сорочинці (неподалік повороту у бік села Зубівка) вдарилися легковик Skoda та вантажний автомобіль Mercedes-Benz.







Травми різного ступеню тяжкості отримали 43-річний керманич Skoda та його пасажири: 44-річна жінка і дитина 10 років. Їх каретою швидкої ушпиталили до Миргородської районної лікарні. За попередньою інформацією, водій вантажівки не постраждав.





Також нагадаємо, що вчора близько 13.00 у Кременчуці (на проспекті Лесі Українки) сталося лобове зіткнення автомобілів ВАЗ та ЗАЗ Славута. Кермувальники обох легковиків отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні.







За даними фактами відомості внесені до ЄРДР за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліція розпочала досудове розслідування.