Чому комунальні аптеки у Кременчуці збиткові та заборгували зарплату працівникам

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 237 Коментарів: 2

17 вересня на засіданні депутатської бюджетної комісії з'ясовували, чому комунальна аптека №90 разом з усіма аптечними пунктами є збитковою.

Питання виникло з приводу проєкту рішення виконкому — про поповнення статутного капіталу аптеки №90 на 884 тисячі гривень.

— Кошти ми повинні надати, щоб залишилась аптека на плаву, щоб вони могли виплатити заробітну платню своїм працівникам (там є заборгованість за декілька місяців), для того, щоб ввійти в опалювальний сезон без боргів і, звичайно, поповнити обігові кошти і збільшити асортимент медикаментів та виробів медичного призначення, які у них мають бути для виконання програм — міської програми «Доступна аптека», програми «Доступні ліки», — пояснив керівник управління охорони здоров'я Максим Середа.

Він підтвердив, що комунальна аптека (разом з аптечними пунктами) є збитковою. Депутати запитали про причини: чому приватні аптеки — прибуткові, а комунальні — збиткові?

— Причина в тому, що в приватних аптеках асортимент лікарських засобів має складати не менше, ніж мільйон гривень. І, звичайно, це впливає на закупівельні ціни. Вони купують зараз у оптових постачальників (у Києві, Одесі) набагато дешевше. У нас в кожному аптечному пункті медикаменти на десятки тисяч гривень. Звичайно, це найпростіші, найдешевші препарати, які купують малозахищені верстви населення, і оборот коштів набагато менший у приватних аптеках. Знову ж таки, приватні аптеки знаходяться завжди на «червоних лініях», де проходить більша кількість людей. І приватні аптеки не виконують соціальну функцію — як аптека на Ревівці, — таке пояснення дав Максим Середа.

Депутати Олександр Плескун та Ігор Шварцман зійшлися на думці, що аптеки треба або виводити на показник беззбитковості — або не утримувати їх.

Комунальна аптека №90 знаходиться на вулиці Київській, їй підпорядковані два аптечні пункти на Раківці (у поліклініці та лікарні №2), один — на Ревівці, один на Молодіжному у лікарні.

Утримання збиткових комунальних аптек коштувало міському бюджету в минулому році 500 тисяч гривень, у цьому — вже понад 800 тисяч.