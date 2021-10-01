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Кременчук

З 4 по 9 жовтня частково обмежать рух автотранспорту в центрі Кременчука

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 62

 

Працівники «Кременчуцької ТЕЦ» усуватимуть наслідки аварії на тепломережі

На перехресті вулиць Троїцької та Шевченка частково обмежать рух транспорту з 4 по 9 жовтня. Управління транспорту повідомляє, що причиною стане проведенням ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» аварійних робіт з усунення пошкодження теплової мережі.

У зв’язку з цим рух тролейбусів по маршрутам № 3Б та № 26А+ з Молодіжного відбуватиметься за звичайним маршрутом, а у зворотньому напрямку з вулиці Небесної Сотні з правим поворотом на вулицю Першотравневу та далі по маршруту № 5 в напрямку Молодіжного.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: обмеження руху ТЕЦ ремонтні роботи
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