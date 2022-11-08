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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція встановлює обставини травмування потягом чоловіка у Лубенському районі

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 58

 

Травмованого 30-річного чоловіка доставили до лікарні

До сектору поліцейської діяльності №1 (м.Гребінка) Лубенського райвідділу поліції 8-го листопада, близько 14.15, надійшло повідомлення від чергового залізничної станції про травмування чоловіка.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Отримавши повідомлення про травмування людини, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Гребінківщини. За попередньою версією слідства, 30-річний чоловік отримав тілесні ушкодження на залізничній станції «Гребінка» внаслідок наїзду потяга. Травмованого доставили до місцевої лікарні. 

— За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі слідство з’ясовує всі обставини події, — йдеться у повідомленні. 
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини потяг Лубенський район залізничний вокзал
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