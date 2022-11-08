На Полтавщині поліція встановлює обставини травмування потягом чоловіка у Лубенському районі

До сектору поліцейської діяльності №1 (м.Гребінка) Лубенського райвідділу поліції 8-го листопада, близько 14.15, надійшло повідомлення від чергового залізничної станції про травмування чоловіка.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Отримавши повідомлення про травмування людини, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Гребінківщини. За попередньою версією слідства, 30-річний чоловік отримав тілесні ушкодження на залізничній станції «Гребінка» внаслідок наїзду потяга. Травмованого доставили до місцевої лікарні.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер