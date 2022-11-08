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У жовтні поліція Кременчука розшукала усіх 15 водіїв, які залишили місце скоєння ДТП

Вчора, 21:00 Переглядів: 268

 

Патрульна поліція Кременчука закликає водіїв не залишати місце ДТП

Залишення місця скоєння ДТП — це додаткова відповідальність водія. Патрульна поліція Кременчука закликає ні в якому разі не залишати місце ДТП.

Про це йдеться на її офіційній сторінці у Фейсбуці.

— Якщо вийшло так, що ви стали винуватцем автопригоди — в жодному разі не покидайте місце ДТП. Адже цим ви можете тільки зашкодити. Після того, як вас розшукають — кількість складених матеріалів лише зросте. Ви зобов'язані негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди, — закликає водіїв патрульна поліція.

У дописі повідомляється, що упродовж минулого місяця інспектори відділення розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали всіх 15 водіїв, які залишили місце пригоди. По ним оформили відповідні матеріали та притягнули водіїв до відповідальності згідно з чинним законодавством.

В патрульній поліції нагадують:

  • санкція статті 122–4 (Залишення місця ДТП) КУпАП передбачає штраф у розмірі 3400 грн, або позбавлення прав від 1-го до 2-х років, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.
  • санкція статті 124 (Вчинення ДТП) КУпАП передбачає штраф у розмірі 850 грн, або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6-ти місяців до 1-го року.
— Дотримуйтесь Правил дорожнього руху та будьте відповідальними, — закликають поліцейські.
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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція ДТП розшукали
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