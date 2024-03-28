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Полтавську суддю, яка задекларувала понад мільйон гривень зарплатні, відправили у відставку

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 212

 

Також у власності судді автівка за майже мільйон та приватний будинок вартістю понад 30 тис. грн

26 березня Вища рада правосуддя звільнила суддю Київського районного суду Полтави Олену Миронець-Мельничук, яка за 2023 рік задекларувала понад мільйон гривень заробітної плати. Про це пишуть у пресслужбі Вищої ради правосуддя.

Причиною звільнення вказують «за загальними обставинами».

На сайті Національного агенства з питань запобігання корупції оприлюднена декларація судді за 2023 рік. Там зазначено, що торік жінка отримала 1 млн 300 тис. грн зарплатні, а також зберігає 50 тис. грн готівкою. Окрім цього, у 2022 році суддя придбала автомобіль Toyota Yaris Cross за 829 тис. грн. Ще у її власності перебуває будинок площею 67 кв.м в Опішнянській громаді. Згідно з декларацією, його суддя придбала у 2018 році за 33 тис. грн.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав матеріал про те, що задекларували місцеві судді за 2022 рік.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: advokatpost.com
Теги: Полтава суддя декларація відставка
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