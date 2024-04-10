Де у Кременчуці у четвер не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 11 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 с. Соснівка;

с. Потоки;

с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 17.00 пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Матвія Дербукова, 1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

туп. Протічний, 26-38/32;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

вул. Цегляна, 32, 34, 36;

пров. Августіна Волошина, 25-46;

вул. Ботанічна, 11/128-28;

вул. Кооперативна, 118-131/5;

вул. Нескорених, 19-52/130;

туп. Пугачова, 1-54;

вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;

пров. Північний, 4;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Сивашський, 4-21;

вул. Юрія Руфа, 169;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Озерна;

пров. Вагонобудівний, 7-32;

вул. Чорноморська, 1/9-24/35;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;

вул. Лейтенанта Покладова, 23-30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31-39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. Григорія Чуркіна, 4-38;

пров. Космічний, 15-19;

вул. Космонавтів, 19/14-48/28;

пров. Паторжинського, 1-12;

вул. Різдвяна, 18Б;

пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;

пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;

вул. Костянтина Острозького, 1-29;

вул. Новобудівельна, 5-15;

пров. Одеський, 1-28;

пр. Одеський, 2-36;

вул. Віри Холодної, 41А;

вул. Марусі Чурай, 8-52;

пров. Чорнобаївський, 17-58;

вул. Академіка Герасимовича, 141-145А;

вул. Білецьківська, 15-66;

вул. Івана Чорнобаби, 4-27;

вул. Ярослава Мудрого, 1-32;

вул. Пілотів, 17-44;

пр. Пілотів, 27;

вул. Театральна, 1, 5;

вул. Університетська, 2-20;

пл. Перемоги;

вул. 29 Вересня, 24;

вул. Небесної Сотні, 36/38, 39;

вул. Небесної Сотні;

вул. Троїцька;

вул. Євгена Коновальця, 3-9/2;

пр. Марусі Богуславки, 3, 5;

вул. Богдана Хмельницького, 3-58/1;

пров. Богдана Хмельницького, 3-10;

вул. Недогарска, 5/8-24/15;

пров. Недогарський, 3-18/29;

вул. Нова, 15/14-28;

вул. Прирічна, 1-18;

вул. Тракторна, 3-1-22;

пров. Міклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139. З 8.00 до 18.00 вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Максима Березовського, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Ковальська;

вул. Олександрійська;

пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3-28. З 6.00 до 18.00 вул. Київська, 59;

пров. Княжий, 12-14Б.

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