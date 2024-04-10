Де у Кременчуці у четвер не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 11 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
- с. Соснівка;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка.
З 8.00 до 17.00
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Матвія Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- туп. Протічний, 26-38/32;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- вул. Цегляна, 32, 34, 36;
- пров. Августіна Волошина, 25-46;
- вул. Ботанічна, 11/128-28;
- вул. Кооперативна, 118-131/5;
- вул. Нескорених, 19-52/130;
- туп. Пугачова, 1-54;
- вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сивашський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- вул. Озерна;
- пров. Вагонобудівний, 7-32;
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23-30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31-39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- пров. Космічний, 15-19;
- вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
- пров. Паторжинського, 1-12;
- вул. Різдвяна, 18Б;
- пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;
- пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;
- вул. Костянтина Острозького, 1-29;
- вул. Новобудівельна, 5-15;
- пров. Одеський, 1-28;
- пр. Одеський, 2-36;
- вул. Віри Холодної, 41А;
- вул. Марусі Чурай, 8-52;
- пров. Чорнобаївський, 17-58;
- вул. Академіка Герасимовича, 141-145А;
- вул. Білецьківська, 15-66;
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32;
- вул. Пілотів, 17-44;
- пр. Пілотів, 27;
- вул. Театральна, 1, 5;
- вул. Університетська, 2-20;
- пл. Перемоги;
- вул. 29 Вересня, 24;
- вул. Небесної Сотні, 36/38, 39;
- вул. Небесної Сотні;
- вул. Троїцька;
- вул. Євгена Коновальця, 3-9/2;
- пр. Марусі Богуславки, 3, 5;
- вул. Богдана Хмельницького, 3-58/1;
- пров. Богдана Хмельницького, 3-10;
- вул. Недогарска, 5/8-24/15;
- пров. Недогарський, 3-18/29;
- вул. Нова, 15/14-28;
- вул. Прирічна, 1-18;
- вул. Тракторна, 3-1-22;
- пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139.
З 8.00 до 18.00
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Максима Березовського, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7;
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська;
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3-28.
З 6.00 до 18.00
- вул. Київська, 59;
- пров. Княжий, 12-14Б.
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