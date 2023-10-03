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Кременчук, Гроші

Кременчуцькому КАТП-1628 знов дадуть гроші на зарплату

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 70

 Виділили 2,3 млн гривень - аби не підвищувати тариф на вивіз сміття

КАТП-1628 знову виділили кошти на виплату зарплати працівникам. Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 2,3 млн гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 2 жовтня, яке транслювали онлайн. Тепер його мають затвердити депутати Кременчуцької міської ради.

Міський голова Віталій Малецький пояснив, що це потрібно для того, аби не підвищувати тариф на вивіз сміття для кременчужан. 

Нагадаємо, у липні КАТП-1628 виділяли 1,8 млн гривень на зарплату працівникам. 

Працівникам КАТП знову бракує коштів на зарплату.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: КАТП 1628 грші зарплата
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