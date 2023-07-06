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Кременчук, Гроші

Працівникам КАТП знову бракує коштів на зарплату

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 1

Гроші винайшли в стабілізаційному фонді

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили кошти Кременчуцькому автотранспортному підприємству 1628 (КАТП-1628), знову на зарплати працівникам із нарахуваннями. Рішення про виділення 1,8 млн гривень ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії 6 липня. 

Нагадаємо, Кременчуцькому КАТП 1628 додатково вже виділяли 14 млн гривень з бюджету — на зарплату, прибирання та будівництво. Відповідні зміни до Програми санітарного очищення Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «Кременчуцьке КАТП 1628» на 2022-2024 роки затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 21 квітня. Загальна сума витрат у 2023 році збільшиться зі 105,6 млн гривень до 120 млн гривень

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2022 року КАТП 1628 виділяли з бюджету громади 1,5 млн гривень на виплату заробітної плати працівникам — тоді кошти зняли з ремонту доріг.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: КАТП 1628 заробітна плата позачергова сесія
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