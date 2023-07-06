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У Кременчуці затвердили Програму розвитку територіальної оборони на 2023 рік у новій редакції

Сьогодні, 19:34 Переглядів: 104

 

Загальний обсяг фінансування програми на 2023 рік збільшили на понад 40 млн грн

Депутати затвердили Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції. Відповідне рішення вони ухвалили на черговому засіданні XX сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 6 липня. Загальний обсяг фінансування програми збільшений на 40 млн 798 тис. грн і наразі на реалізацію програми передбачено виділити 370,4 млн грн.

Потреба збільшення фінансування програми пояснюється зверненнями військових частин та установ, щодо надання допомоги у розв’язання різних проблем, що стосуються розвитку територіальної оборони.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія програма територіальна оборона
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