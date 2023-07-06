На Полтавщині поліція розшукує Володимира Гордієнка

Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого 63-річного Володимира Гордієнка з с. Яхники Лохвицької громади Миргородського району.
Про це повідомили у Полтавському районному управлінні поліції.
Повідомлення про зникнення чоловіка надійшло сьогодні, 6 липня, близько 12.00 від його сина до відділення поліції № 2 (м. Лохвиця) Миргородського районного відділу поліції.
Востаннє чоловік перебував вдома 5 липня близько 10.00. З того часу місцеперебування його невідоме.
Прикмети зниклого: чоловік середнього зросту, худорлявий, має сиве волосся та бороду. На момент зникнення був одягнутий у фіолетову футболку, спортивні штани, капці, можливо мав з собою чорну куртку.
Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук, повідомте про це до відділення поліції № 2 (м. Лохвиця) Миргородського району Полтавщини за номерами:
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