На Полтавщині поліція розшукує безвісно зниклу Лідію Горошочок

Безвісно зниклу 82-річну Лідію Петрівну Горошочок з с. Мушина Гребля Драбинівської громади Полтавського району розшукують поліціянти з відділенням № 3 (с. Нові Санжари) Полтавського районного управління поліції.
Про це повідомили в обласному райуправлінні поліції.
За попередньою інформацією, 6 липня близько 5.30 жінка пішла з дому та не повернулася.
Прикмети зниклої: зріст 150 см, худорлявої статури, волосся із сивиною, очі блакитні.
На момент зникнення була одягнена у коричневий светр, хустку в клітинку коричневого кольору, зимове взуття із синтетичним наповнювачем.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.