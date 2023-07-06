На Полтавщині поліція розшукує безвісно зниклу Лідію Горошочок

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 2

Сьогодні рано вранці жінка пішла з дому та не повернулася

Безвісно зниклу 82-річну Лідію Петрівну Горошочок з с. Мушина Гребля Драбинівської громади Полтавського району розшукують поліціянти з відділенням № 3 (с. Нові Санжари) Полтавського районного управління поліції.

Про це повідомили в обласному райуправлінні поліції.

За попередньою інформацією, 6 липня близько 5.30 жінка пішла з дому та не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст 150 см, худорлявої статури, волосся із сивиною, очі блакитні.

На момент зникнення була одягнена у коричневий светр, хустку в клітинку коричневого кольору, зимове взуття із синтетичним наповнювачем.

— Якщо вам відома інформація про цю жінку, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити за телефонами: 05344 31202, 099 750 4180, 099 772 3917 або за номером 102, — йдеться у повідомленні.







