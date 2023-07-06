Після війни Україна відмовиться від призову на військову службу, як це було до війни

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 1

Україна після завершення війни відмовиться від призову в армію у тому вигляді, як він існував до війни.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, Секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним та представниками ЗСУ.

Першочерговим завданням, яке визначив Денис Шмигаль, — це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО в усіх аспектах: від техніки та зброї до планування та аналізу.

— Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями, — заявив Денис Шмигаль.

Ще одним компонентом нової української армії, за словами очільника уряду, стане розвиток ВПК.

— Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Щобільше, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування, — пояснив він.

Окремо на нараді сторони розглянули питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.