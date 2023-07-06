Після війни Україна відмовиться від призову на військову службу, як це було до війни

Основою нашої оборони стане професійна армія, а всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання
Україна після завершення війни відмовиться від призову в армію у тому вигляді, як він існував до війни.
На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, Секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним та представниками ЗСУ.
Першочерговим завданням, яке визначив Денис Шмигаль, — це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО в усіх аспектах: від техніки та зброї до планування та аналізу.
Ще одним компонентом нової української армії, за словами очільника уряду, стане розвиток ВПК.
Окремо на нараді сторони розглянули питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.
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