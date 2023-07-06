У разі «радіаційної небезпеки» кременчуцькі сирени витимуть так само, як і при «повітряній тривозі»

«Кременчуцький ТелеграфЪ» розбирався, як містян інформуватимуть у разі радіаційної небезпеки, та що робити громадянам, якщо радіаційна аварія застане їх та їхніх тварин на вулиці
З огляду на нинішню ситуацію, що складається на Запорізькій АЕС, багатьох кременчужан хвилює, як саме їх оповістять у разі радіаційної небезпеки. «Кременчуцький ТелеграфЪ» відповідає на запитання читачів.
Відповідно до п. 19 Постанови КМУ від 27 вересня 2017 року № 733, в Україні для привернення уваги перед доведенням до населення інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації передається попереджувальний сигнал «Увага всім» (уривчастий звуковий сигнал) за допомогою електросирен та/або в запису гучномовними (сигнально-гучномовними) пристроями та телерадіомережами. Його тривалість становить 3-5 хвилин.
Час доведення попереджувального сигналу «Увага всім» у межах дії автоматизованої системи оповіщення до населення не повинен перевищувати 5 хвилин із моменту виникнення надзвичайної ситуації або отримання черговою службою команди від відповідного органу управління цивільного захисту.
Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, способів та дій захисту від неї із супроводженням інформації жестовою мовою та/або субтитруванням, якщо вона є голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною.
Попереджувальний сигнал «Увага всім» та отримане повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації є підставою для проведення органами управління цивільного захисту заходів цивільного захисту населення від впливу уражаючих факторів надзвичайних ситуацій, а також для застосування населенням засобів і способів захисту.
Якщо коротко, то у разі вибуху на ЗАЕС та радіаційної небезпеки, на вулицях Кременчука лунатиме такий самий сигнал, як і при повітряній тривозі — витимуть сирени. Звичайним переривистим завиванням. Ніяких інакших сигналів в Україні не передбачено.
Це підтвердив і провідний інспектор ВЗНС КРУ ГУ ДСНС України у Полтавській області Владислав Дяченко.
Раніше ми вже писали, що кременчужанам, щоб прослухати термінові повідомлення, необхідно налаштувати ефірні радіоприймачі на програму державного радіомовлення «Радіо Лтава» (УР-1) — 100,9 мГц або радіостанції у місті Кременчуці:
А також на місцевих телеканалах:
Також варто не забувати й про мобільний додаток «Повітряна тривога». У разі загрози радіаційного забруднення буде сповіщати про надзвичайну ситуацію повідомленням «РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА» з унікальним звуковим сповіщенням.
Окрім звукового сигналу, застосунок також надсилатиме текстове повідомлення з рекомендаціями дій відповідно до виду загрози.
У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, що робити, якщо ви були на вулиці, коли стався викид радіації.
Лише у разі відповідної рекомендації від влади — прийміть необхідну дозу калію йодиду.
Головне — не панікуйте й не покидайте приміщення! Розпочинайте евакуацію лише після офіційного дозволу органів влади. У разі, якщо ви здійснюєте евакуацію власним автомобілем, слідкуйте за вказівками рятувальників та дотримуйтеся виключно рекомендованих маршрутів.
Знову ж таки — якнайшвидше пройдіть у будівлю й щільно зачиніть вікна та двері.
У разі евакуації, рухайтеся з твариною швидко, але не біжіть, аби додатково не здіймати радіоактивний пил.
Для евакуації невеликих тварин використовуйте спеціальні переноски. За можливості, покривайте їх щільною тканиною. Після прибуття до пункту евакуації зніміть тканину з переноски та обробіть тварину вологими серветками.
На випадок, якщо вам буде рекомендовано евакуюватися, зберіть у валізу чи наплічник:
Щільно обмотайте валізу або наплічник харчовою плівкою або скотчем. Це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах.
УВАГА! Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади.
Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем.
Дотримуйтесь інструкцій та зберігайте спокій.
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