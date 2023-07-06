У разі «радіаційної небезпеки» кременчуцькі сирени витимуть так само, як і при «повітряній тривозі»

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 653

«Кременчуцький ТелеграфЪ» розбирався, як містян інформуватимуть у разі радіаційної небезпеки, та що робити громадянам, якщо радіаційна аварія застане їх та їхніх тварин на вулиці

З огляду на нинішню ситуацію, що складається на Запорізькій АЕС, багатьох кременчужан хвилює, як саме їх оповістять у разі радіаційної небезпеки. «Кременчуцький ТелеграфЪ» відповідає на запитання читачів.

Відповідно до п. 19 Постанови КМУ від 27 вересня 2017 року № 733, в Україні для привернення уваги перед доведенням до населення інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації передається попереджувальний сигнал «Увага всім» (уривчастий звуковий сигнал) за допомогою електросирен та/або в запису гучномовними (сигнально-гучномовними) пристроями та телерадіомережами. Його тривалість становить 3-5 хвилин.

Час доведення попереджувального сигналу «Увага всім» у межах дії автоматизованої системи оповіщення до населення не повинен перевищувати 5 хвилин із моменту виникнення надзвичайної ситуації або отримання черговою службою команди від відповідного органу управління цивільного захисту.

Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, способів та дій захисту від неї із супроводженням інформації жестовою мовою та/або субтитруванням, якщо вона є голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною.

Попереджувальний сигнал «Увага всім» та отримане повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації є підставою для проведення органами управління цивільного захисту заходів цивільного захисту населення від впливу уражаючих факторів надзвичайних ситуацій, а також для застосування населенням засобів і способів захисту.

Якщо коротко, то у разі вибуху на ЗАЕС та радіаційної небезпеки, на вулицях Кременчука лунатиме такий самий сигнал, як і при повітряній тривозі — витимуть сирени. Звичайним переривистим завиванням. Ніяких інакших сигналів в Україні не передбачено.

Це підтвердив і провідний інспектор ВЗНС КРУ ГУ ДСНС України у Полтавській області Владислав Дяченко.

— У нас передбачений лише один сигнал «увага всім» (сирена). Він повідомляє населення про небезпеку. Громадяни, як почують такий сигнал, мають ввімкнути телебачення чи радіо, й вислухати офіційну інформацію щодо ситуації, яка виникла: чи повітряна тривога, чи радіаційна небезпека, чи щось інше, — розповів Владислав Дяченко.

Раніше ми вже писали, що кременчужанам, щоб прослухати термінові повідомлення, необхідно налаштувати ефірні радіоприймачі на програму державного радіомовлення «Радіо Лтава» (УР-1) — 100,9 мГц або радіостанції у місті Кременчуці:

«Радіо NRG» — 106.0 мГц;

«Автохвиля» — 102.1 мГц;

«Мелодія FM» — 103.5 мГц.

А також на місцевих телеканалах:

Приватна телекомпанія «Візит»;

Кременчуцька міська телерадіокомпанія.

Також варто не забувати й про мобільний додаток «Повітряна тривога». У разі загрози радіаційного забруднення буде сповіщати про надзвичайну ситуацію повідомленням «РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА» з унікальним звуковим сповіщенням.

Окрім звукового сигналу, застосунок також надсилатиме текстове повідомлення з рекомендаціями дій відповідно до виду загрози.

Що робити, якщо радіаційна аварія застала вас на вулиці

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, що робити, якщо ви були на вулиці, коли стався викид радіації.

Насамперед необхідно терміново захистити органи дихання. Для цього підійде будь-яка підручна тканина, складена у кілька шарів, або захисна маска. Це допоможе частково зменшити потрапляння радіоактивного пилу в організм.

Потів треба якомога швидше зайти у приміщення. Ідеальний варіант — великі будівлі з товстими стінами та мінімальною кількістю вікон.

Перед входом у приміщення, за можливості, обережно зніміть верхній шар одягу — це допоможе усунути значну частину радіоактивного забруднення.

Переконайтеся, що у приміщенні щільно зачинені вікна та двері, закриті вентиляційні отвори.

Обовʼязково прийміть душ або обітріть тіло вологими серветками. Радіаційне забруднення також осідає на волоссі, тому за можливості необхідно помити голову.

— Перший радіаційний пил почне осідати протягом години після ймовірної аварії, тому краще не покидати приміщення до офіційного оголошення від влади. Це стосується, зокрема, спроб евакуації на авто. Зауважте, що перші години після аварії — найбільш небезпечні, оскільки у повітрі осідатиме радіаційний пил, — зазначили у МОЗ.

Лише у разі відповідної рекомендації від влади — прийміть необхідну дозу калію йодиду.

Головне — не панікуйте й не покидайте приміщення! Розпочинайте евакуацію лише після офіційного дозволу органів влади. У разі, якщо ви здійснюєте евакуацію власним автомобілем, слідкуйте за вказівками рятувальників та дотримуйтеся виключно рекомендованих маршрутів.

Якщо в момент радіаційної аварії ви опинилися з твариною на вулиці

Знову ж таки — якнайшвидше пройдіть у будівлю й щільно зачиніть вікна та двері.

Помийте або обробіть свого домашнього улюбленця водою, якщо є можливість — використовуйте мило або шампунь.

Якщо немає доступу до води — протріть тварину вологими серветками.

У разі порізів чи подряпин у тварини — закрийте їх, щоб під час миття запобігти потраплянню радіоактивного матеріалу в рану.

Тримайте тварину якомога далі від вікон, дверей та щілин.

Корм та воду для домашніх тварин потрібно зберігати у герметичних контейнерах або пляшках. Перед відкриванням контейнер/пляшку необхідно протирати вологими серветками або мокрим рушником. Так само промийте водою або вологими серветками посуд та килимки для тварин.

Очікуйте на подальші інструкції від влади. У разі відповідної рекомендації — проведіть тварині йодну профілактику.

Дозування калію йодид для тварин:

Кішкам і собакам вагою до 10 кг — 50 мг.

Собакам вагою 10-30 кг — до 85 мг.

Собакам вагою понад 30 кг — до 125 мг.

У разі евакуації, рухайтеся з твариною швидко, але не біжіть, аби додатково не здіймати радіоактивний пил.

Для евакуації невеликих тварин використовуйте спеціальні переноски. За можливості, покривайте їх щільною тканиною. Після прибуття до пункту евакуації зніміть тканину з переноски та обробіть тварину вологими серветками.

Тривожна валіза на випадок евакуації зі зони радіаційної аварії

На випадок, якщо вам буде рекомендовано евакуюватися, зберіть у валізу чи наплічник:

Документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках).

Маску для обличчя або респіратор.

Аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання).

Вологі серветки.

Змінний одяг та взуття.

Мінімально необхідний запас води і їжі.

Щільно обмотайте валізу або наплічник харчовою плівкою або скотчем. Це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах.

УВАГА! Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади.

Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем.

Дотримуйтесь інструкцій та зберігайте спокій.

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